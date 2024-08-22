Ярослава Магучіх здобула золото на етапі Діамантової ліги у Швейцарії

Змагання пройшли у швейцарській Лозанні

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перемогу на етапі Діамантової ліги у стрибках у висоту, який відбувся сьогодні, 22 серпня, у швейцарській Лозанні.

Магучіх показала результат 1,99 метра, що дозволило їй випередити австралійку Елеанор Паттерсон (1,96 м). Це перша нагорода українки після здобутого золота на Олімпіаді-2024.

Інша українська спортсменка, Ірина Геращенко, посіла п'яте місце з результатом 1,88 метра.

Підсумкові результати:

Ярослава Магучіх (Україна) - 1,99 м

Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1,96 м

Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1,92 м

Крістіна Хонзель (Німеччина) - 1,92 м

Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) - 1,88 м

Ірина Геращенко (Україна) - 1,88 м

Нагадаємо, усього за шістнадцять змагальних днів українцям вдалося завоювати три золотих, п'ять срібних та чотири бронзових нагороди. Нашим спортсменам вдалося перевершити за кількістю золотих дві минулі Олімпіади в Токіо та Ріо-де-Жанейро, а за кількістю загальних нагород ми виступили краще, аніж у 2016 році. В умовах повномасштабного вторгнення, неможливості якісно тренуватися через сигнали повітряних тривог та обстріли українська команда продемонструвала гідний виступ та змогла неодноразово потішити своїх вболівальників.