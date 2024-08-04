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Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
Українські шаблістки у фіналі Олімпійських ігор перемогли збірну Південної Кореї
фото: Міністерство молоді та спорту України

Україна здобула третю нагороду Олімпіади-2024 та перше «золото» у Парижі

Українські шаблістки здобули для України перше «золото» Олімпіади. «Хезболла» атакувала Ізраїль. Суд відмовив Трампу в закритті справи щодо втручання у вибори. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 4 серпня, щоб ви були в курсі подій. 

Команда шаблісток здобула для України перше «золото» Олімпіади

Українські шаблістки у фіналі Олімпійських ігор перемогли збірну Південної Кореї. Цей результат приніс Україні третю нагороду Олімпіади-2024 та перше «золото» у Парижі.

Ольга ХарланАліна КомащукОлена Кравацька та Юлія Бакастова провели командний турнір на високому рівні. У фіналі точилася рівна боротьба. В кінці поєдинку Ольга Харлан чудово провела заключну сутичку і принесла Україні загальну перемогу – 45-42.

Команда нагорода стала шостою олімпійською медаллю для лідерки нашої збірної Ольги Харлан.

«Хезболла» випустила пів сотні ракет по Ізраїлю

У ніч на 4 серпня «Хезболла» з території Лівану запустила ракети по півночі Ізраїлю. За даними ізраїльських ЗМІ, з південного Лівану у бік Верхньої Галілеї було випущено близько 50 ракет.

На відеозаписах у мережі видно, що працює ізраїльська оборонна система «Залізний купол». Сирени пролунали в Кір'ят-Шмоні та кількох прилеглих громадах. Ізраїльська армія повідомила про повітряну тривогу на півночі країни.

У своїй заяві угрупування «Хезболла» заявило, що обстріл ведеться у відповідь на атаки Ізраїлю.

Суд відмовив Трампу в закритті справи щодо втручання у вибори

Федеральна суддя відмовилася закрити справу проти колишнього президента Трампа про підрив федеральних виборів за його клопотанням, що його нібито переслідують несправедливо і упереджено.

У 16-сторінковому рішенні окружна суддя США Таня Чаткен написала, що на початку судового процесу суд повинен виходити з того, що звинувачення проти Трампа є правдивими – і заявлене ним «неналежне переформулювання звинувачень проти нього» не може слугувати підставою для закриття справи.  

Клопотання Трампа щодо імунітету заморозили справу на кілька місяців, поки вона проходила через вищі суди, однак тепер судя Чаткен відновила контроль над нею. 16 серпня відбудеться наступне слухання.

ЗМІ дізналися, коли Іран планує атакувати Ізраїль

Іран планує атакувати Ізраїль 12 та 13 серпня в день Тиша-Бе'ав – день катастрофи єврейського народу. Про це пише Sky News Arabia з посиланням на західну розвідку.

Атаку Ірану буде здійснено у відповідь на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Зазначається, що атака Ірану, ймовірно, буде скоординована з «Хезболлою» – терористичним угрупованням, що підтримується Іраном.

Під час Тиші Бе'ав євреї оплакують руйнування першого та другого храмів. Під час щорічного заходу відбувається піст, траур і практика самозречення. У звіті розвідки вказується, що націлення на Ізраїль у день трауру має психологічний і емоційний характер, оскільки в цей день ізраїльтяни почуваються особливо вразливими.

Переговори в Єгипті про припинення вогню у Секторі Гази не дали результатів

Ізраїльська делегація на чолі з керівником розвідки країни відвідала Єгипет, намагаючись досягти прогресу в переговорах про можливе перемир'я в Газі, але повернулася без жодних ознак прогресу.

Суботній візит був спрямований на продовження переговорів про припинення вогню в майже 10-місячній війні з ХАМАС. Це могло б допомогти звільнити деяких заручників, утримуваних підтримуваним Іраном бойовим угрупуванням. Делегація повернулася до Ізраїлю пізніше того ж дня.

У п'ятницю офіс Нетаньягу заявив, що Ізраїль і ХАМАС мають розбіжності щодо можливого припинення вогню. 

Теги: Ольга Харлан вибори Ізраїль Єгипет армія вбивство ХАМАС золото Юлія Бакастова Аліна Комащук Олена Кравацька

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