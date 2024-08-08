Фантастичний камбек не допоміг. Борчиня Грушина завершила боротьбу за золото Олімпіади

Аліна Грушина через травму не виступила на минулій Олімпіаді в Токіо

Складна сітка завадила українській спортсменці мати шанс на нагороду найвищого ґатунку

Завершилася ранкова сесія Олімпіади у змаганнях з боротьби, де головна увага була прикута до виступу однієї з найталановитіших українських борчинь Аліни Грушиної.

Через складну травму Грушина не змогла потрапити до посіву, тож її очікувала складна сітка. Так і сталося: у першому раунді вона мала боротися проти колишньої українки Ангеліни Лисак, якій прикро програла на туше на чемпіонаті Європи-2021, а ось у чвертьфіналі її суперницею була б американка Гелен Маруліс, яка є дворазовою призеркою Олімпіад.

Перший матч пройшов дуже напружено для Аліни. Вона атакувала першим номером, але Лисак, яка представляє Польщу, заходила контратаки на 4 бали і повела 13:5. Здавалося б, у Грушиної нема чим відповісти проти захисту опонентки, однак Аліна не з тих, хто здається. Вона продовжувала шукати свої атаки, і провела кілька дій на один, два чи навіть чотири бали. У підсумку Аліна здобула перемогу з рахунком 16:13 та вийшла до чвертьфіналу.

У чвертьфіналі ситуація повторилася, адже американська борчиня Маруліс повела 5:0 та впевнено захищалася проти українки. Однак на останній хвилині Грушина знову почала проводити дії, однак часу для перемоги їй не вистачило. З рахунком 4:7 вона поступається Гелен Маруліс та лише у випадку дива від американки у півфіналі проти японки Цугумі Сакурай зможе поборотися у втішних поєдинках.

Нагадаємо, що сьогодні за нагороди боротимуться Жан Беленюк та Парвіз Насібов.

До слова, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік