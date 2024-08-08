Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Фантастичний камбек не допоміг. Борчиня Грушина завершила боротьбу за золото Олімпіади

Ілля Мандебура
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Фантастичний камбек не допоміг. Борчиня Грушина завершила боротьбу за золото Олімпіади
Аліна Грушина через травму не виступила на минулій Олімпіаді в Токіо
Фото: UWW

Складна сітка завадила українській спортсменці мати шанс на нагороду найвищого ґатунку

Завершилася ранкова сесія Олімпіади у змаганнях з боротьби, де головна увага була прикута до виступу однієї з найталановитіших українських борчинь Аліни Грушиної.

Через складну травму Грушина не змогла потрапити до посіву, тож її очікувала складна сітка. Так і сталося: у першому раунді вона мала боротися проти колишньої українки Ангеліни Лисак, якій прикро програла на туше на чемпіонаті Європи-2021, а ось у чвертьфіналі її суперницею була б американка Гелен Маруліс, яка є дворазовою призеркою Олімпіад. 

Перший матч пройшов дуже напружено для Аліни. Вона атакувала першим номером, але Лисак, яка представляє Польщу, заходила контратаки на 4 бали і повела 13:5. Здавалося б, у Грушиної нема чим відповісти проти захисту опонентки, однак Аліна не з тих, хто здається. Вона продовжувала шукати свої атаки, і провела кілька дій на один, два чи навіть чотири бали. У підсумку Аліна здобула перемогу з рахунком 16:13 та вийшла до чвертьфіналу. 

У чвертьфіналі ситуація повторилася, адже американська борчиня Маруліс повела 5:0 та впевнено захищалася проти українки. Однак на останній хвилині Грушина знову почала проводити дії, однак часу для перемоги їй не вистачило. З рахунком 4:7 вона поступається Гелен Маруліс та лише у випадку дива від американки у півфіналі проти японки Цугумі Сакурай зможе поборотися у втішних поєдинках. 

Нагадаємо, що сьогодні за нагороди боротимуться Жан Беленюк та Парвіз Насібов

До слова, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

Читайте також:

Теги: медалі олімпійські ігри відео золото Парвіз Насібов Жан Беленюк Париж

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дочка та онуки Ірини Фаріон під час прощання з мовознавицею
Українські поети зробили присвяту загиблій Ірині Фаріон
21 липня, 20:34
Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року
Стало відомо, скільки українських спортсменів поїдуть на Олімпіаду в Парижі
9 липня, 16:47
Шанувальники досі нічого не знають про таємничу виконавицю
Загадкова співачка Klavdia Petrivna вперше показала своє обличчя (фото)
18 липня, 20:55
У такий спосіб 34-річний житомирянин хотів уникнути проходження контролю та потрапити до Німеччини
Під ковдрою до Німеччини: прикордонники викрили зухвалого втікача (відео)
19 липня, 09:58
Папа підкреслив, що спорт має «велику соціальну силу, здатну мирно об’єднати людей різних культур
Папа Римський закликав до Олімпійського перемир’я
21 липня, 20:57
Валентин Рубчинський став автором першого в історії України голу на Олімпійських іграх
Футбольна збірна України поступилася Іраку в дебютному матчі на Олімпіаді
24 липня, 22:18
Олімпійські ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня
Олімпійські ігри у Парижі: де дивитися трансляції змагань в Україні
24 липня, 16:34
Обидві команди підходили до півфіналу досі непереможеними на Євро
Євро-2024: Україна не змогла пробитися до фіналу
25 липня, 23:23
Білодід припинила боротьбу за нагороди на Олімпіаді у Парижі
Дзюдоїстка Білодід покидає Олімпіаду через дискваліфікацію
29 липня, 13:15

Новини

Фантастичний камбек не допоміг. Борчиня Грушина завершила боротьбу за золото Олімпіади
Фантастичний камбек не допоміг. Борчиня Грушина завершила боротьбу за золото Олімпіади
Насібов – Есмаїлі Лейвесі: де сьогодні дивитися поєдинок борців за «золото» Олімпіади
Насібов – Есмаїлі Лейвесі: де сьогодні дивитися поєдинок борців за «золото» Олімпіади
Іранець віддав перемогу Україні, американець – ні. Як судді оцінили бій Хижняка у фіналі
Іранець віддав перемогу Україні, американець – ні. Як судді оцінили бій Хижняка у фіналі
Чи вдасться подолати рубіж у десять нагород? Анонс Олімпіади на 8 серпня
Чи вдасться подолати рубіж у десять нагород? Анонс Олімпіади на 8 серпня
Як дружина Насібова з немовлям на руках вболівала за чоловіка. Емоційне відео
Як дружина Насібова з немовлям на руках вболівала за чоловіка. Емоційне відео
Олімпіада-2024. Україна піднялася на одну позицію у медальному заліку
Олімпіада-2024. Україна піднялася на одну позицію у медальному заліку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Білий дім прокоментував бої в Курській області
31K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
28K
Мережа несподівано відреагувала на операцію ЗСУ у Курській області: добірка мемів
24K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
21K
Олімпіада: організатори звинуватили українську спортсменку в розповсюдженні пропаганди
19K
Бої у Курську: Росія накинулася на Британію

Новини

Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
Сьогодні, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
Сьогодні, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
Сьогодні, 05:05
Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці
Вчора, 20:47
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
Вчора, 17:26
Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua