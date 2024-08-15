Ярослава Магучіх викликала фурор своїми фото в Парижі
Ярослава позувала у парку Пале-Рояль біля Лувру і викликала справжній фурор у соцмережах своїми яскравими фото
Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх поділилася новими фотознімками з Парижу у соціальних мережах і викликала серед своїх шанувальників справжній фурор.
Перед тим, як покинути Париж після перемоги в Олімпійських іграх, 22-річна дніпрянка знялася у дуже чуттєвій фотосесії.
Фото були зроблені у парку Пале-Рояль, який розташований навпроти північного крила Лувру у Парижі.
Для фотосесії Ярослава підібрала легку сукню в червоний горошок і легкий денний макіяж. У руках спортсменки був букет з жовтих фрезій та колючих ерінгіумів.
«Якщо працювати та прагнути, то можна здолати будь-які перешкоди. Ти Українка і як ніхто знає, як відчайдушно боротися та перемагати. Ти надзвичайно сильна духом і водночас ніжна та тендітна. Пишаємося тобою та вболіваємо всією УКРАЇНОЮ», – коментують фото Ярослави шанувальники.
Надзвичайним у цій зйомці стало те, що фото були зроблені на 35-мм плівку, а потім кадри були оцифровані для інтернету.
Раніше Ярослава Магучіх оголосила, що віддасть частину призових грошей, отриманих після перемоги на Олімпіаді, на потреби української армії.
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