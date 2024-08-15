Ярослава Магучіх викликала фурор своїми фото в Парижі

Ярослава позувала у парку Пале-Рояль біля Лувру і викликала справжній фурор у соцмережах своїми яскравими фото

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх поділилася новими фотознімками з Парижу у соціальних мережах і викликала серед своїх шанувальників справжній фурор.

Перед тим, як покинути Париж після перемоги в Олімпійських іграх, 22-річна дніпрянка знялася у дуже чуттєвій фотосесії.

Олімпійська чемпіонка у Парижі фото: dariia_film

Фото були зроблені у парку Пале-Рояль, який розташований навпроти північного крила Лувру у Парижі.

Ярослава Магучіх у Парижі фото: dariia_film

Для фотосесії Ярослава підібрала легку сукню в червоний горошок і легкий денний макіяж. У руках спортсменки був букет з жовтих фрезій та колючих ерінгіумів.

Фото української чемпіонки з квітами у Парижі фото: dariia_film

«Якщо працювати та прагнути, то можна здолати будь-які перешкоди. Ти Українка і як ніхто знає, як відчайдушно боротися та перемагати. Ти надзвичайно сильна духом і водночас ніжна та тендітна. Пишаємося тобою та вболіваємо всією УКРАЇНОЮ», – коментують фото Ярослави шанувальники.

Надзвичайним у цій зйомці стало те, що фото були зроблені на 35-мм плівку, а потім кадри були оцифровані для інтернету.

Раніше Ярослава Магучіх оголосила, що віддасть частину призових грошей, отриманих після перемоги на Олімпіаді, на потреби української армії.