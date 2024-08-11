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Повернувся в Україну з золотом. Як дружина та син зустрічали «Полтавського танка» Хижняка

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Повернувся в Україну з золотом. Як дружина та син зустрічали «Полтавського танка» Хижняка
Дружина Олександра Хижняка із сином першими привітали боксера з поверненням додому з олімпійським золотом
фото: Суспільне Новини/Ліля Гончарук

Хижняк став четвертим українцем, який виборов золоту медаль на Олімпійських іграх у боксі

Олександр Хижняк повернувся до Києва після перемоги на Олімпійських іграх-2024. У Парижі боксер виборов «золото» та титул олімпійського чемпіона.

Як інформує Суспільне, на вокзалі у Києві спортсмена зустрічали його рідні, друзі та шанувальники, які вболівали за олімпійського чемпіона. Зустрічала полтавця, зокрема, його дружина із маленьким сином.

Олександр Хижняк став четвертим українцем, який виборов золоту медаль на Олімпійських іграх у боксі. Востаннє  2012-го року «золото» здобув Василь Ломаченко та Олександр Усик.

29-річний Хижняк народився й проживає в Полтаві. Має прізвисько «Полтавський танк» через свою манеру ведення бою. Тренує боксера його батько Олександр Хижняк-старший.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Хижняк переміг боксера з Бахмута, який наразі представляє Угорщину.

В 1/4 фіналу український боксер впевнено переміг бразильця Вандерлея Перейру.

У матчі 1/2 фіналу полтавчанин у складному поєдинку переміг кубинця Арлена Лопеза Кардону. У першому раунді українець володів перевагою, але судді чомусь віддали в ньому перемогу саме кубинцю. Але Хижняк продовжив проводити поєдинок на дуже високому рівні і здобув підсумкову перемогу.

У фіналі полтавчанин переміг представника Казахстану Нурбека Оралбая. Бій складався доволі складно для Олександра. Перед останнім раундом рахунок був нічийний на записках суддів. Але Хижняк впевнено виграв третій раунд і здобув олімпійське золото.

Нагадаємо, Хижняк є срібним призером Олімпіади в Токіо. Тоді у 2021 році українець повністю перегравав у фіналі суперника з Бразилії Єбера Соузу. Після двох раундів вів у рахунку – всі судді віддавали йому перевагу. Побіг полтавець добивати бразильця і в третьому раунді. І наразився на один несильний, але нокаутуючий удар зліва. На секунду Хижняк впав, швидко підвівся, але рефері не дозволив продовжити бій. 

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Василь Ломаченко Олександр Усик дружина Олександр Хижняк золото олімпійські ігри медалі

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