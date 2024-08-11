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Україна завершила Олімпіаду з 12 нагородами. Перелік всіх призерів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Україна завершила Олімпіаду з 12 нагородами. Перелік всіх призерів
Українські шаблістки вибороли перше для нашої країни золото Олімпіади-2024
Фото: Національний олімпійський комітет України

Враховуючи складні умови, українці вдало провели Олімпійські Ігри в Парижі

Для України Олімпійські Ігри 2024 року у Парижі уже завершені, тож настав час пригадати, хто виборював для нашої країни медалі

Усього за шістнадцять змагальних днів українцям вдалося завоювати три золотих, п'ять срібних та чотири бронзових нагороди. Нашим спортсменам вдалося перевершити за кількістю золотих дві минулі Олімпіади в Токіо та Ріо-де-Жанейро, а за кількістю загальних нагород ми виступили краще, аніж у 2016 році. В умовах повномасштабного вторгнення, неможливості якісно тренуватися через сигнали повітряних тривог та обстріли українська команда продемонструвала гідний виступ та змогла неодноразово потішити своїх вболівальників. 

Повний перелік нагород Олімпіади-2024 для України

Золото 

Срібло 

Бронза 

Нагадаємо, що всього нашу країну на Олімпіаді представляло 140 спортсменів. Україна була представлена у майже всіх видах спорту, окрім деяких ігрових. 

Літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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