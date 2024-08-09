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Королівський монетний двір Британії перетворюватиме відходи на золото

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Королівський монетний двір Британії перетворюватиме відходи на золото
Королівський монетний двір починає перетворювати електронні відходи на золото
фото: ВВС

Королівський монетний двір Британії запустив завод із вилучення золота з електронних плат

Королівський монетний двір Великої Британії побудував і запустив промисловий завод із перероблення електронного сміття, щоб вилучати з нього золото. Про це пише ВВС.

Золото використовуватиметься для виготовлення ювелірних виробів і пам'ятних монет.

Протягом понад тисячу років Королівське монетний двір є офіційним виробником монет Великої Британії. Але все ширше використання електронних платежів скорочує замовлення на друк банкнот і карбування монет, тож вихід на ринок перероблення відходів став для Королівського двору новим способом заробити гроші та зберегти робочі місця.

«Наша мета – переробляти понад 4000 тонн електронних відходів на рік. Традиційно ці відходи відправляють за кордон, але ми залишаємо їх у Великій Британії», – прокоментував Лейтон Джон, директор з операцій Королівського монетного двору.

З 4000 тонн електронних відходів можна отримати до 450 кг золота, що за поточними цінами становить близько 27 млн ​​фунтів стерлінгів.

Електронні відходи, до яких належить усе – від старих телефонів і комп'ютерів до телевізорів, – є проблемою, що швидко зростає. За даними ООН, у 2022 році було викинуто 62 млн тонн таких відходів, а до 2030 року їх кількість збільшиться приблизно на третину. Разом з тим Велика Британія посідає друге місце у Європі з виробництва технологічного сміття на душу населення, поступаючись лише Норвегії. Окрім вилучення золота, монетний двір також вивчає питання, що робити з іншими матеріалами (алюміній, мідь, олово тощо), які можна отримати з електронних плат.

До слова, Великій Британії бракує державих фінансів, а саме 22 мільярдів фунтів стерлінгів через погане бюджетне планування попереднього уряду консерваторів. Саме так заявила у своїй першій значній промові нова міністерка фінансів і канцлерка скарбниці Великої Британії. Рейчел Рівз звинуватила своїх попередників у ухилянні від ухвалення непопулярних, але необхідних рішень. Одне з них – скорочення витрат більш ніж на 13,5 мільярди фунтів стерлінгів протягом наступних двох років, що й анонсувала Рівз.

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Теги: гроші сміття завод Велика Британія золото виготовлення

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