Найкрасивіші спортсменки Олімпіади: список від шанувальників (фото)

Призерка з легкої атлетики Ліке Клавер (ліворуч) та призерка з плавання Аніка Дельгадо (праворуч)

Не всі спортсменки зі списку завоювали призові місця на Олімпіаді, однак кожна з них стала зіркою соцмереж під час змагань

Після завершення Олімпіади в Парижі у соцмережі Х (Twitter) обрали дев'ять «найгарніших спортсменок» цих Ігор. Таку номінацію для спортсменок «присудив» користувач htgrlsummer: його пост набрав майже 2 млн переглядів і понад 6 тис. лайків.

Рубі Еванс, 17 років, спортивна гімнастика, Велика Британія

На цій Олімпіаді вона не змогла посісти більше 23-го місця. Входила до складу команди, яка завоювала срібну медаль на чемпіонаті Європи 2024 року, і є п'ятикратною чемпіонкою Північної Європи.

Рубі Еванс фото: instagram.com/rubygrace89

Аніка Дельгадо, 22 роки, плавання, Еквадор

На цій Олімпіаді завоювала срібну медаль. Спортсменка народилася в США, однак на міжнародній арені представляє Еквадор.

Аніка Дельгадо фото: instagram.com/anickadelgado​​​​​​​

Ліке Клавер, 25 років, легка атлетика, Нідерланди

На цих Іграх завоювала срібну та золоту медалі. Спеціалізується на бігу на 200 і 400 метрів. В естафеті 4×400 метрів стала чемпіонкою світу 2023 року і чемпіонкою світу в приміщенні 2024 року, виступаючи за жіночу збірну Нідерландів.

Ліке Клавер фото: instagram.com/liekeklaver

Аліша Колой, 22 роки, стрибки у воду, Австралія

Аліша Колой посіла 14-те місце на цих Іграх. У 2018 році вона брала участь у літніх юнацьких Олімпійських іграх, де змагалася у стрибках з триметрового трампліну серед дівчат. У 2024 році, на своєму першому чемпіонаті світу серед дорослих у Досі, вона завоювала золоту медаль у стрибках з одного метра серед жінок.

Аліша Колой фото: instagram.com/lysh.a

Аліса Шмідт, 25 років, легка атлетика, Німеччина

На цій Олімпіаді вона увійшла до складу команди, яка посіла сьоме місце. У 2019 році – бронзовою призеркою чемпіонату Європи та є медалісткою національного чемпіонату Німеччини. В Instagram дівчина має чи не найбільше підписників – 5,7 млн.

Аліса Шмідт фото: instagram.com/alicasmd

Нагадаємо, українські шаблістки у фіналі Олімпійських ігор перемогли збірну Південної Кореї. Цей результат приніс Україні третю нагороду Олімпіади-2024 та перше «золото» у Парижі.

Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова провели командний турнір на високому рівні. У фіналі точилася рівна боротьба. В кінці поєдинку Ольга Харлан чудово провела заключну сутичку і принесла Україні загальну перемогу – 45-42.

До слова, Олімпійська збірна України завершила виступи на Олімпійських іграх-2024, де завоювала 12 медалей. За здобуття медалей на Олімпійських іграх українським спортсменам були передбачені призові. Вони виділяються з державного бюджету в Міністерства молоді та спорту як преміальні за здобутки на Олімпійських іграх.

Зокрема, розмір суми призових за медалі у порівнянні з Токіо-2020 не змінився.