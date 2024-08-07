Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Анонс Олімпіади на 7 серпня. Чи здобуде Хижняк золоту нагороду?

Ілля Мандебура
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Анонс Олімпіади на 7 серпня. Чи здобуде Хижняк золоту нагороду?
Олександр Хижняк має золоті медалі з усіх змагань у яких брав участь. Окрім Олімпіади
Фото: Міністерство молоді та спорту України

Україна сьогодні покладає надії на єдиноборства, які можуть принести одразу декілька нагород

У дванадцятий день Олімпійських Ігор-2024 12 українських представників виступлять у п'яти видах спорту: легкій атлетиці, веслуванні на байдарках та каное, боротьбі, стрибках у воду та боксі. 

Найважливішою подією сьогодні стане фінал олімпійського турніру з боксу, де Олександр Хижняк змагатиметься за золото. Українському представнику вагової категорії до 80 кілограмів доведеться зламати опір казахстанського бійця Нурбека Оралбая. Ці суперники вже зустрічалися між собою минулого року під час Меморіалу Іштвана Бочкаї в Дебрецені, тоді роздільним рішенням суддів здобув перемогу Хижняк. На шляху до фіналу Олександр у півфіналі здолав дворазового олімпійського чемпіона Арлена Лопеза, а ось у казахстанця виникали проблеми ще у стартовому бою проти п'ятого сіяного австралійця. Нашому боксеру буде непросто, адже опонент вище нього, проте він уже був близьким до золота в 2021 році і прагне реабілітуватися за ту прикру поразку.  

Однак першим фіналом за участі наших спортсменів буде змішана естафета у спортивній ходьбі. Ця дисципліна дебютує на Олімпійських Іграх замість дистанції 50 кілометрів, яку вирішили замінити спершу на 35-кілометровий аналог, а потім вирішили спробувати естафетний формат. Україну в ній представлятимуть Людмила Оляновська та Іван Банзерук: перший та третій етап долатимуть чоловіки, а другий та четвертий – жінки. Оляновська вже виступала на Олімпіаді-2024 у перший день змагань, посівши 14 місце в особистих змагань на 20 кілометрів, а ось Банзерук дебютує у Парижі. У такому складі наші скороходи ще не змагалися, адже на командному чемпіонаті світу Іван виступав разом з іншою українкою, Оленою Собчук, з якою і завоював ліцензію. 

Окрім представників спортивної ходьби, у ранковій сесії відбудеться важливий для нашої країни відбірковий етап у легкій атлетиці: за прохід до фіналу боротимуться стрибуни у висоту. Олег Дорощук, Владислав Лавський та Андрій Проценко мають виконати кваліфікаційний норматив 2,29 метра або потрапити до дванадцяти найкращих стрибунів цієї стадії змагань. 

Тривають змагання у боротьбі, де українці все ще перебувають без нагород. Першою вийде на килим Оксана Лівач, яка змагатиметься проти раніше непереможної японки Юї Сусакі. Як показали вчорашні змагання у ваговій категорії до 50 кілограмів, дива є можливими, тож Лівач доведеться викластися на повну задля проходу до бронзового фіналу. 

Свій шлях на турнірі починають і наші борці греко-римського стилю Жан Беленюк та Парвіз Насібов. Вони обидва піднімалися на подіум на минулій Олімпіаді: Беленюк став олімпійським чемпіоном, а ось Насібов виборов срібло. Цього разу Жан отримав восьмий номер посіву та досить робочу сітку аж до півфіналу, де йому доведеться «віддати боржок» турецькому борцю Алі Ченгізу, якому він поступився на минулорічному чемпіонаті світу. Парвіз же не отримав місце у вісімці найкращих, тому зійдеться з сильним суперником уже у першій сутичці – ним стане бронзовий призер останньої світової першості, серб Мате Немеш. 

У веслуванні сьогодні вийдуть на канал наші єдині представники у жіночій байдарці та чоловічому каное. І для Марії Повх, і для Павла Алтухова це буде третя Олімпіада, тож досвід стартів такого рівня гратиме на руку українцям. Для проходу далі їм треба потрапити до двійки найкращих свого заїзду, або стати одними з найкращих у чвертьфінальному етапі змагань. 

Вікторія Кесарь намагатиметься пробитися до півфіналу Олімпіади у стрибках у воду з триметрового трампліна. Наша спортсменка має досить складну програму стрибків і за умов гарного виконання вона зможе увійти до вісімнадцяти найкращих у цьому виді програми та виступити у півфіналі. 

Розклад українців 7 серпня

8:30. Легка атлетика. Спортивна ходьба, змішана естафета. Фінал. Людмила Оляновська/Іван Банзерук

10:30. Веслування на байдарках і каное, жінки. Байдарка-одиночка, 500 метрів. Попередній заїзд. Марія Повх

11:05. Легка атлетика, чоловіки. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Олег Дорощук, Владислав Лавський, Андрій Проценко

12:00. Боротьба, жінки. Вагова категорія до 50 кілограмів. Втішні поєдинки. Оксана Лівач

12:00. Греко-римська боротьба, чоловіки. Вагова категорія до 87 кілограмів. Попередні поєдинки. Жан Беленюк

12:00. Греко-римська боротьба, чоловіки. Вагова категорія до 67 кілограмів. Попередні поєдинки. Парвіз Насібов

12:40. Веслування на байдарках і каное, чоловіки. Каное-одиночка, 1000 метрів. Попередній заїзд. Павло Алтухов

16:00. Стрибки у воду, жінки. Особисті змагання, триметровий трамплін. Кваліфікація. Вікторія Кесарь

23:51. Бокс, чоловіки. Вагова категорія до 80 кілограмів. Фінал. Олександр Хижняк – Нурбек Оралбай

У разі виходу до наступних раундів

Починаючи з 19:15. Греко-римська боротьба, чоловіки. Вагова категорія до 87 кілограмів. Півфінали. Жан Беленюк

Починаючи з 19:15. Греко-римська боротьба, чоловіки. Вагова категорія до 67 кілограмів. Півфінали. Парвіз Насібов

Починаючи з 19:15. Боротьба, жінки. Вагова категорія до 50 кілограмів. Бронзовий фінал. Оксана Лівач

Олімпійські ігри в Україні транслюватимуть регіональні канали Суспільного, канал Суспільне Спорт та ресурс Megogo. Результати змагань також доступні на офіційному сайті Олімпійських Ігор.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

Читайте також:

Теги: спорт естафета Марія Повх Вікторія Кесар Павло Алтухов Іван Банзерук Юї Сусакі золото Людмила Оляновська Олег Дорощук олімпійські ігри Парвіз Насібов подіум Олімпіада Париж веслування Андрій Проценко спортивна ходьба норматив легка атлетика Олександр Хижняк Жан Беленюк Оксана Лівач медалі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Церемонія відкриття розпочалася о 20:30 на річці Сені
У Парижі стартували Олімпійські ігри. Яскраві фото церемонії відкриття
26 липня, 22:50
Біженці з України продовжуватимуть отримувати виплати у Німеччині
Німеччина змінить порядок виплат для біженців: що потрібно врахувати українцям
10 липня, 10:58
Пиловий вихор здіймався високо вгору
На Полтавщині зафіксували смерч
13 липня, 14:44
Туристам довелось тікати під час виверження гейзера
Надпотужне виверження гейзера відбулось в американському національному парку (відео)
24 липня, 10:41
Уповільнення YouTube стосується лише десктопної версії сервісу
У Росії уповільниться YouTube на 70%: деталі
25 липня, 21:02
Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко
Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
У Латвії українці отримують все меншу підтримку
Мешканці Латвії стали менше підтримувати українських біженців: дані опитування
5 серпня, 12:44
У Курську пожежа
Нічна атака дронів на Курську область: вибухи у кількох містах
Вчора, 06:19
Блінкен також подякував прем'єр-міністру бін Тані за важливу роль Катару в роботі задля тривалого регіонального миру
В Іраку обстріляли авіабазу з військовими США російськими ракетами – Reuters
Вчора, 02:49

Новини

Анонс Олімпіади на 7 серпня. Чи здобуде Хижняк золоту нагороду?
Анонс Олімпіади на 7 серпня. Чи здобуде Хижняк золоту нагороду?
«Динамо» зіграло внічию з «Рейнджерс» у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
«Динамо» зіграло внічию з «Рейнджерс» у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Найсильніша людина планети розповіла, що зробила би з Путіним
Найсильніша людина планети розповіла, що зробила би з Путіним
Японка Сусакі, яка підтримує Росію, сенсаційно програла у першому раунді Олімпіади
Японка Сусакі, яка підтримує Росію, сенсаційно програла у першому раунді Олімпіади
Олімпійська куниця. Прокуратура знайшла «винуватицю» пошкодження кабелів у фан-зоні змагань
Олімпійська куниця. Прокуратура знайшла «винуватицю» пошкодження кабелів у фан-зоні змагань
Плавчиня Горбенко пропустила фінал Олімпіади, бо пішла вечеряти
Плавчиня Горбенко пропустила фінал Олімпіади, бо пішла вечеряти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Плавчиня Горбенко пропустила фінал Олімпіади, бо пішла вечеряти
62K
Під Києвом виріс «Кремль». Російська церква збудувала величезний монастир
27K
«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів
26K
Нардепи просять СБУ з’ясувати, хто у владі «кришує» величезний російський монастир під Києвом
18K
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Ознаки держзради. СБУ розслідує будівництво грандіозного монастиря Російської церкви під Києвом

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua