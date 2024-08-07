Анонс Олімпіади на 7 серпня. Чи здобуде Хижняк золоту нагороду?

Україна сьогодні покладає надії на єдиноборства, які можуть принести одразу декілька нагород

У дванадцятий день Олімпійських Ігор-2024 12 українських представників виступлять у п'яти видах спорту: легкій атлетиці, веслуванні на байдарках та каное, боротьбі, стрибках у воду та боксі.

Найважливішою подією сьогодні стане фінал олімпійського турніру з боксу, де Олександр Хижняк змагатиметься за золото. Українському представнику вагової категорії до 80 кілограмів доведеться зламати опір казахстанського бійця Нурбека Оралбая. Ці суперники вже зустрічалися між собою минулого року під час Меморіалу Іштвана Бочкаї в Дебрецені, тоді роздільним рішенням суддів здобув перемогу Хижняк. На шляху до фіналу Олександр у півфіналі здолав дворазового олімпійського чемпіона Арлена Лопеза, а ось у казахстанця виникали проблеми ще у стартовому бою проти п'ятого сіяного австралійця. Нашому боксеру буде непросто, адже опонент вище нього, проте він уже був близьким до золота в 2021 році і прагне реабілітуватися за ту прикру поразку.

Однак першим фіналом за участі наших спортсменів буде змішана естафета у спортивній ходьбі. Ця дисципліна дебютує на Олімпійських Іграх замість дистанції 50 кілометрів, яку вирішили замінити спершу на 35-кілометровий аналог, а потім вирішили спробувати естафетний формат. Україну в ній представлятимуть Людмила Оляновська та Іван Банзерук: перший та третій етап долатимуть чоловіки, а другий та четвертий – жінки. Оляновська вже виступала на Олімпіаді-2024 у перший день змагань, посівши 14 місце в особистих змагань на 20 кілометрів, а ось Банзерук дебютує у Парижі. У такому складі наші скороходи ще не змагалися, адже на командному чемпіонаті світу Іван виступав разом з іншою українкою, Оленою Собчук, з якою і завоював ліцензію.

Окрім представників спортивної ходьби, у ранковій сесії відбудеться важливий для нашої країни відбірковий етап у легкій атлетиці: за прохід до фіналу боротимуться стрибуни у висоту. Олег Дорощук, Владислав Лавський та Андрій Проценко мають виконати кваліфікаційний норматив 2,29 метра або потрапити до дванадцяти найкращих стрибунів цієї стадії змагань.

Тривають змагання у боротьбі, де українці все ще перебувають без нагород. Першою вийде на килим Оксана Лівач, яка змагатиметься проти раніше непереможної японки Юї Сусакі. Як показали вчорашні змагання у ваговій категорії до 50 кілограмів, дива є можливими, тож Лівач доведеться викластися на повну задля проходу до бронзового фіналу.

Свій шлях на турнірі починають і наші борці греко-римського стилю Жан Беленюк та Парвіз Насібов. Вони обидва піднімалися на подіум на минулій Олімпіаді: Беленюк став олімпійським чемпіоном, а ось Насібов виборов срібло. Цього разу Жан отримав восьмий номер посіву та досить робочу сітку аж до півфіналу, де йому доведеться «віддати боржок» турецькому борцю Алі Ченгізу, якому він поступився на минулорічному чемпіонаті світу. Парвіз же не отримав місце у вісімці найкращих, тому зійдеться з сильним суперником уже у першій сутичці – ним стане бронзовий призер останньої світової першості, серб Мате Немеш.

У веслуванні сьогодні вийдуть на канал наші єдині представники у жіночій байдарці та чоловічому каное. І для Марії Повх, і для Павла Алтухова це буде третя Олімпіада, тож досвід стартів такого рівня гратиме на руку українцям. Для проходу далі їм треба потрапити до двійки найкращих свого заїзду, або стати одними з найкращих у чвертьфінальному етапі змагань.

Вікторія Кесарь намагатиметься пробитися до півфіналу Олімпіади у стрибках у воду з триметрового трампліна. Наша спортсменка має досить складну програму стрибків і за умов гарного виконання вона зможе увійти до вісімнадцяти найкращих у цьому виді програми та виступити у півфіналі.

Розклад українців 7 серпня

8:30. Легка атлетика. Спортивна ходьба, змішана естафета. Фінал. Людмила Оляновська/Іван Банзерук

10:30. Веслування на байдарках і каное, жінки. Байдарка-одиночка, 500 метрів. Попередній заїзд. Марія Повх

11:05. Легка атлетика, чоловіки. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Олег Дорощук, Владислав Лавський, Андрій Проценко

12:00. Боротьба, жінки. Вагова категорія до 50 кілограмів. Втішні поєдинки. Оксана Лівач

12:00. Греко-римська боротьба, чоловіки. Вагова категорія до 87 кілограмів. Попередні поєдинки. Жан Беленюк

12:00. Греко-римська боротьба, чоловіки. Вагова категорія до 67 кілограмів. Попередні поєдинки. Парвіз Насібов

12:40. Веслування на байдарках і каное, чоловіки. Каное-одиночка, 1000 метрів. Попередній заїзд. Павло Алтухов

16:00. Стрибки у воду, жінки. Особисті змагання, триметровий трамплін. Кваліфікація. Вікторія Кесарь

23:51. Бокс, чоловіки. Вагова категорія до 80 кілограмів. Фінал. Олександр Хижняк – Нурбек Оралбай

У разі виходу до наступних раундів

Починаючи з 19:15. Греко-римська боротьба, чоловіки. Вагова категорія до 87 кілограмів. Півфінали. Жан Беленюк

Починаючи з 19:15. Греко-римська боротьба, чоловіки. Вагова категорія до 67 кілограмів. Півфінали. Парвіз Насібов

Починаючи з 19:15. Боротьба, жінки. Вагова категорія до 50 кілограмів. Бронзовий фінал. Оксана Лівач

Олімпійські ігри в Україні транслюватимуть регіональні канали Суспільного, канал Суспільне Спорт та ресурс Megogo. Результати змагань також доступні на офіційному сайті Олімпійських Ігор.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

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Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

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