Євро Ф3 на Нюрбургринзі: друга поспіль перемога Шумахера



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Фото взяте з сайту motorsport.com

Син семиразового чемпіона Ф1 Міхаеля Шумахера продовжив серію гарних виступів у Чемпіонаті Європи, вигравши другу гонку етапу на Нюрбургринзі

Мік Шумахер стартував із поулу і легко зберіг лідерство, тоді як позаду нього Роберт Шварцман і Ден Тіктем влаштували боротьбу за другу позицію.

У першому повороті ці гонщики їхали пліч-о-пліч, але росіянин залишився попереду юніора Red Bull.

Гонщики позаду лідерів теж активно змагалися, зі штовханиною і контактною боротьбою. Звісно, не обійшлося без жертв.

Вже у першому повороті гонка скінчилась для Енаама Ахмеда, який вилетів у гравій. Стюарди випустили на трасу автомобіль безпеки, і це нівелювало відрив Шумахера від Шварцмана, який лише за одне коло склав понад одну секунду.

Втім, на рестарті Мік так само легко відірвався від переслідувачів і впевнено контролював хід гонки, тримаючи безпечний відрив у дві-три секунди.

Вдруге автомобіль безпеки з’явився, коли в тому ж таки першому повороті розвернувся Маріно Сато — японець атакував Бена Хінглі в першому повороті, підскочив на бордюрі, зачепив болід суперника, розвернувся й заглух. Не уникла розвороту й Софія Фльорш, яка протягом всієї дистанції вела боротьбу у другому десятку. Після своєї помилки дівчина відкотилася назад, але не здалася і до фінішу випередила двох суперників, фінішувавши 16-ю. На останніх колах поновилася боротьба за друге місце — Тіктем зберігав шини на кінець гонки й використав цей козир, щоб спробувати випередити Шварцмана. Ден швидко наздогнав росіянина й провів кілька небезпечних атак. Але Роберт добре захищався й відбив усі спроби лідера чемпіонату пройти вперед. Мік Шумахер здобув другу поспіль перемогу вікенду Євро Ф3 у Нюрбургрингу і має гарні шанси зробити хет-трик — у третій гонці німець також стартуватиме з поулу.

Джерело: ua.Motorsport.com