Євро Ф3 на Нюрбургринзі: друга поспіль перемога Шумахера
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Розсилка
Син семиразового чемпіона Ф1 Міхаеля Шумахера продовжив серію гарних виступів у Чемпіонаті Європи, вигравши другу гонку етапу на Нюрбургринзі
Мік Шумахер стартував із поулу і легко зберіг лідерство, тоді як позаду нього Роберт Шварцман і Ден Тіктем влаштували боротьбу за другу позицію.
У першому повороті ці гонщики їхали пліч-о-пліч, але росіянин залишився попереду юніора Red Bull.
Гонщики позаду лідерів теж активно змагалися, зі штовханиною і контактною боротьбою. Звісно, не обійшлося без жертв.
Вдруге автомобіль безпеки з’явився, коли в тому ж таки першому повороті розвернувся Маріно Сато — японець атакував Бена Хінглі в першому повороті, підскочив на бордюрі, зачепив болід суперника, розвернувся й заглух.
Не уникла розвороту й Софія Фльорш, яка протягом всієї дистанції вела боротьбу у другому десятку. Після своєї помилки дівчина відкотилася назад, але не здалася і до фінішу випередила двох суперників, фінішувавши 16-ю.
На останніх колах поновилася боротьба за друге місце — Тіктем зберігав шини на кінець гонки й використав цей козир, щоб спробувати випередити Шварцмана. Ден швидко наздогнав росіянина й провів кілька небезпечних атак.
Але Роберт добре захищався й відбив усі спроби лідера чемпіонату пройти вперед.
Мік Шумахер здобув другу поспіль перемогу вікенду Євро Ф3 у Нюрбургрингу і має гарні шанси зробити хет-трик — у третій гонці німець також стартуватиме з поулу.
Джерело: ua.Motorsport.com