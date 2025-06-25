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Українці здобули три нагороди на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед юніорів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українці здобули три нагороди на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед юніорів
Назарій Кононенко та Валерій Малєєв стали переможцями у синхронних стрибках з вишки

У другий день змагань наші спортсмени зібрали повний комплект нагород

Українці здобули перші нагороди на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед юніорів, що проходить в Афінах (Греція). Про це повідомляє «Главком».

У другий день змагань наші спортсмени зібрали повний комплект нагород.

Назарій Кононенко та Валерій Малєєв стали переможцями у синхронних стрибках з вишки серед хлопців з результатом 298.80 бала.

Єлизавета Дядюк виборола срібну нагороду у стрибках з трампліна 3 м у віковій групі B з оцінкою 328.15 бала.

У синхроні на вишці серед дівчат Софія Виставкіна та Аліса Мєшкова здобули бронзу – 252.18 бала.

Змагання триватимуть до 29 червня.

Нагадаємо, українці завершили виступ на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное у чеському Рачице.

Національна збірна України у підсумку здобула 5 нагород (одне золото, три срібла, одна бронза) і посіла шосте місце у медальному заліку.

Нагороди у заключний день змагань здобули:

  • «Золото»: Людмила Лузан (каное-одиночка, 500 м, 2:06.807).
  • «Золото»: Владислав Єпіфанов (параканое, клас VL3 200 м, 46.783).
  • «Срібло»: Людмила Лузан та Ірина Федорів (каное-двійка, 500 м, 1:56.456).

Мультимедалісткою чемпіонату Європи 2025 року стала каноїстка Людмила Лузан – чотири нагороди (1 золото, 3 срібла) на чотирьох дистанціях.

Стільки ж медалей вона завоювала на континентальній першості-2021.

Теги: стрибки у воду спорт

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