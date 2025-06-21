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Росіяни пропустять чемпіонат Європи з кікбоксингу: відсторонили за два дні до старту

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Росіяни пропустять чемпіонат Європи з кікбоксингу: відсторонили за два дні до старту
Росіяни пропустять чемпіонат Європи з кікбоксингу

Росіяни хотіли змагатися у Молдові під прапором країни-агресора

Російських спортсменів не допустили до участі у чемпіонаті Європи з кікбоксингу, який має відбутися у столиці Молдови Кишиневі з 22 по 29 червня. Про це повідомляє «Главком».

Планувалося, що у чемпіонаті Європи, який проходить під егідою Всесвітньої федерації кікбоксингу (WKF), братимуть участь близько 100 російських кікбоксерів, які мали виступати під прапором країни-агресора.

«За два дні до початку чемпіонату Європи з кікбоксингу Міністерство освіти і досліджень Республіки Молдова опублікувало заяву про неможливість проведення чемпіонату Європи в Молдові за участю російських та білоруських спортсменів», – повідомила Федерація кікбоксингу Росії (ФКР).

У відомстві заявили, що «захід не було дозволено відповідно до чинного законодавства і явно суперечить громадським інтересам та демократичним принципам».

У міністерстві звинуватили Всесвітню федерацію кікбоксингу в тому, що вона «сприяла участі російських спортсменів, незважаючи на міжнародні санкції, підписавши у березні 2025 року угоду про співпрацю з Федерацією кікбоксингу Росії, яка передбачає присутність команди під прапором та гімном.

«WKF сповістила Федерацію кікбоксингу Росії про неможливість участі наших спортсменів у майбутньому чемпіонаті в усній формі. Чекаємо на офіційну заяву з боку WKF», – йдеться у заяві ФКР.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: спорт кікбоксинг Молдова

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