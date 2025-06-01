Британського каноїста усунули від змагань через контент на OnlyFans

Розенталс у 2023 році здобув дві срібні медалі на молодіжному чемпіонаті світу

Розенталс заявив, що вимушено зареєструвався на платформи OnlyFans через фінансові труднощі

22-річний Адамс Розенталс, бронзовий призер молодіжного чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное, тимчасово усунутий від участі у національних змаганнях Великої Британії. Причиною стала його активність на платформі OnlyFans, де він публікує відвертий контент. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За інформацією Paddle UK, яка координує підготовку збірної, Розенталсу заборонено брати участь у заключному етапі національного відбору, а також контактувати з тренерами, персоналом і колегами по команді. Причина – порушення політики організації, пов’язане з публікаціями в соцмережах. Розслідуванням інциденту займається незалежна структура Sport Integrity.

На сайті Paddle UK спортсмен фігурує як «елітний» атлет, який у 2023 році здобув дві срібні медалі на молодіжному чемпіонаті світу та розглядався як потенційний учасник Олімпіади-2028.

У дописі в Instagram Розенталс заявив, що вимушено звернувся до платформи OnlyFans через фінансові труднощі. За його словами, річний дохід від участі в програмі Paddle UK становив лише £16 000 (приблизно 895 тис. грн).

«Моя родина пожертвувала всім, щоб я міг йти до мрії – участі в Олімпіаді. Я втомився від страху стати бездомним, втомився не знати, як заплатити за житло. Я почав створювати контент, який привертає увагу. Це не мій ідеал, але це був єдиний вихід, щоб залишитись у спорті», – написав він.

Розенталс також повідомив, що вже заробив понад £100 000 (понад 5,6 млн грн) з моменту старту на платформі у січні. При цьому визнав, що деякі матеріали є повністю оголеними.

«Чи я злочинець через це? Мене карають, наче я зробив щось неприйнятне. Але це лише спосіб не зійти з дистанції», – підсумував спортсмен.

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