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Канада запровадила санкції проти тренерки коханки Путіна

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Канада запровадила санкції проти тренерки коханки Путіна
Вінер була тренеркою Кабаєвої, яку ЗМІ називають коханкою президента Путіна

У повідомленні на сайті уряду Канади зазначено, що загалом під обмеження потрапили 77 фізичних та 39 юридичних осіб

Канада запровадила санкції проти експрезидентки Всеросійської федерації художньої гімнастики Ірини Вінер. Про це повідомляє «Главком».

Cвого часу Вінер була тренеркою олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої, яку ЗМІ називають коханкою президента Росії Володимира Путіна.

У повідомленні на сайті уряду Канади зазначено, що загалом під обмеження потрапили 77 фізичних та 39 юридичних осіб.

Особи, які потрапили під персональні санкції, отримали заборону на в'їзд до Канади, заморожування активів у країні та заборону на будь-які угоди з місцевими компаніями.

«Завершуючи саміт лідерів G7 2025 року, ми надсилаємо Росії чіткий сигнал про те, що міжнародна спільнота продовжить демонструвати єдиний фронт підтримки України стільки, скільки потрібно», – заявила очільниця МЗС Канади Аніта Ананд.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: Ірина Вінер-Усманова Аліна Кабаєва санкції Канада художня гімнастика спорт

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