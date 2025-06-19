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Українські шпажистки здобули золото чемпіонату Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українські шпажистки здобули золото чемпіонату Європи
У складі збірної України виступали Влада Харькова, Олена Кривицька, Інна Бровко та Анна Максименко

У фіналі наші дівчата впевнено перемогли Швейцарію

Команда українських шпажисток здобула золото чемпіонату Європи з фехтування. Про це повідомляє «Главком».

У фіналі наші дівчата впевнено перемогли Швейцарію – 45:34.

У складі збірної України виступали Влада Харькова, Олена Кривицька, Інна Бровко та Анна Максименко.

У 1/8 фіналі наші дівчата розгромили збірну Фінляндії – 45:24.

Доволі напруженим видався поєдинок 1/4 фіналу проти збірної Угорщини. Майже протягом всього поєдинку наші дівчата лідирували. Однак, у кінці зустрічі угорки змогли зрівняти рахунок.

Та все ж, у вирішальний момент Олена Кривицька здобула такий потрібний бал та путівку до 1/2 фіналу для України – 44:43.

У 1/2 фіналі наші дівчата розгромили перших сіяних італійок – 45:27. 

Вирішальний поєдинок пройде теж сьогодні. Нашими суперницями стане збірна Швейцарії.

Нагадаємо, золото і срібло чемпіонату Європи здобули українські фехтувальники.

На континентальній першості у Генуї (Італія) у неділю, 15 червня, особисті медалі розіграли шпажисти і шаблістки.

Роман Свічкар став чемпіоном Європи у чоловічій індивідуальній шпазі. У фіналі він переміг віцечемпіона світу серед юніорів Маттео Гарассі – 15:11.

Для 31-річного харків'янина, дворазового призера чемпіонату світу, це перша в кар'єрі нагорода європейської першості.

Шаблістка Аліна Комащук також вперше в кар'єрі зійшла на особистий п'єдестал пошани чемпіонату Європи.

Наша олімпійська чемпіонка у фіналі з рахунком 6:15 поступилася четвертому номеру світового рейтингу Сарі Нутча з Франції і здобула срібло.

Для 32-річної фехтувальниці з Одеси це шоста в кар'єрі медаль чемпіонату Європи, але перша особиста.

Чемпіонат Європи триватиме до 19 червня.

У Федерації фехтування України повідомили, що Ольга Харлан не потрапила у заявку збірної на чемпіонат Європи-2025, бо не брала участі у підготовці команди.

«Ольга тільки відновила тренування (поки самостійні) після перерви, яку взяла після Олімпіади. У підготовці команди участі не брала, не мала звичної фехтувальної практики. Ольга поки займається загальною фізичною підготовкою, це не підготовка до конкретних стартів. Цей сезон вона відпочиває», – зазначили у федерації.

Теги: чемпіонат Європи шпажисти Фехтування Олена Кривицька

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