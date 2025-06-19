Українські шпажистки здобули золото чемпіонату Європи
У фіналі наші дівчата впевнено перемогли Швейцарію
Команда українських шпажисток здобула золото чемпіонату Європи з фехтування. Про це повідомляє «Главком».
У фіналі наші дівчата впевнено перемогли Швейцарію – 45:34.
У складі збірної України виступали Влада Харькова, Олена Кривицька, Інна Бровко та Анна Максименко.
У 1/8 фіналі наші дівчата розгромили збірну Фінляндії – 45:24.
Доволі напруженим видався поєдинок 1/4 фіналу проти збірної Угорщини. Майже протягом всього поєдинку наші дівчата лідирували. Однак, у кінці зустрічі угорки змогли зрівняти рахунок.
Та все ж, у вирішальний момент Олена Кривицька здобула такий потрібний бал та путівку до 1/2 фіналу для України – 44:43.
У 1/2 фіналі наші дівчата розгромили перших сіяних італійок – 45:27.
Вирішальний поєдинок пройде теж сьогодні. Нашими суперницями стане збірна Швейцарії.
Нагадаємо, золото і срібло чемпіонату Європи здобули українські фехтувальники.
На континентальній першості у Генуї (Італія) у неділю, 15 червня, особисті медалі розіграли шпажисти і шаблістки.
Роман Свічкар став чемпіоном Європи у чоловічій індивідуальній шпазі. У фіналі він переміг віцечемпіона світу серед юніорів Маттео Гарассі – 15:11.
Для 31-річного харків'янина, дворазового призера чемпіонату світу, це перша в кар'єрі нагорода європейської першості.
Шаблістка Аліна Комащук також вперше в кар'єрі зійшла на особистий п'єдестал пошани чемпіонату Європи.
Наша олімпійська чемпіонка у фіналі з рахунком 6:15 поступилася четвертому номеру світового рейтингу Сарі Нутча з Франції і здобула срібло.
Для 32-річної фехтувальниці з Одеси це шоста в кар'єрі медаль чемпіонату Європи, але перша особиста.
Чемпіонат Європи триватиме до 19 червня.
У Федерації фехтування України повідомили, що Ольга Харлан не потрапила у заявку збірної на чемпіонат Європи-2025, бо не брала участі у підготовці команди.
«Ольга тільки відновила тренування (поки самостійні) після перерви, яку взяла після Олімпіади. У підготовці команди участі не брала, не мала звичної фехтувальної практики. Ольга поки займається загальною фізичною підготовкою, це не підготовка до конкретних стартів. Цей сезон вона відпочиває», – зазначили у федерації.
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