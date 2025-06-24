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Українські дайвери здобули 10 нагород чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українські дайвери здобули 10 нагород чемпіонату світу
Українці здобули вісім золотих медалей чемпіонату світу

Наші дайвери встановили рекорд світу серед юніорів та три рекорди України серед дорослих

У Хіосі (Греція) завершився чемпіонат світу серед юніорів з плавання в ластах. Про це повідомляє «Главком».

Наші дайвери здобули 10 медалей (8 золотих, 1 срібна, 1 бронзова), встановили рекорд світу серед юніорів, 3 рекорди України серед дорослих та 8 рекордів України серед юніорів:

  • «Золото»: Єлизавета Гречихіна (50 м пірнання); Вероніка Воробйова (1500 м в ластах, рекорд України серед юніорок); Анна Яковлева, Вероніка Воробйова, Майя Горенок, Єлизавета Гречихіна (естафета 4х100, рекорд України серед юніорок); Анна Яковлева, Вероніка Воробйова, Майя Горенок, Єлизавета Гречихіна (естафета 4х200, рекорд України серед юніорок); Анна Яковлева (400 м в ластах, рекорд України серед дорослих та юніорів); Анна Яковлева (200 м в ластах, рекорд України серед дорослих та юніорок); Анна Яковлева, Вероніка Воробйова, Майя Горенок, Єлизавета Гречихіна (естафета 4х50 в ластах, рекорд світу серед юніорок); Анна Яковлева (100 м в ластах, рекорд України серед юніорок).
  • «Срібло»: Єлизавета Гречихіна (50 м в ластах).
  • «Бронза»: Єлизавета Гречихіна (100 м в ластах).

Нагадаємо, золото і срібло чемпіонату Європи здобули українські фехтувальники.

На континентальній першості у Генуї (Італія) у неділю, 15 червня, особисті медалі розіграли шпажисти і шаблістки.

Роман Свічкар став чемпіоном Європи у чоловічій індивідуальній шпазі. У фіналі він переміг віцечемпіона світу серед юніорів Маттео Гарассі – 15:11.

Для 31-річного харків'янина, дворазового призера чемпіонату світу, це перша в кар'єрі нагорода європейської першості.

Шаблістка Аліна Комащук також вперше в кар'єрі зійшла на особистий п'єдестал пошани чемпіонату Європи.

Наша олімпійська чемпіонка у фіналі з рахунком 6:15 поступилася четвертому номеру світового рейтингу Сарі Нутча з Франції і здобула срібло.

Для 32-річної фехтувальниці з Одеси це шоста в кар'єрі медаль чемпіонату Європи, але перша особиста.

Чемпіонат Європи триватиме до 19 червня.

У Федерації фехтування України повідомили, що Ольга Харлан не потрапила у заявку збірної на чемпіонат Європи-2025, бо не брала участі у підготовці команди.

«Ольга тільки відновила тренування (поки самостійні) після перерви, яку взяла після Олімпіади. У підготовці команди участі не брала, не мала звичної фехтувальної практики. Ольга поки займається загальною фізичною підготовкою, це не підготовка до конкретних стартів. Цей сезон вона відпочиває», – зазначили у федерації.

Теги: спорт

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