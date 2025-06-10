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Жіноча збірна України з волейболу сидячи перемогла на турнірі «Золота Ліга Націй»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Жіноча збірна України з волейболу сидячи перемогла на турнірі «Золота Ліга Націй»
Жіноча збірна України з волейболу сидячи вперше перемогла на змаганнях «Золотої Ліги Націй»

Капітана команди України Олександру Лиходід визнали найкращою гравчинею турніру

Жіноча збірна України з волейболу сидячи перемогла на міжнародному турнірі «Золота Ліга Націй», що відбувся у польському місті Вісла. Про це повідомляє «Главком».

Здобувши п’ять перемог поспіль, наша команда стала першою у серед збірних шести країн Європи:

  • Україна – Словенія – 3:0
  • Україна – Німеччина – 3:0
  • Україна – Нідерланди – 3:1
  • Україна – Італія – 3:2
  • фінал: Україна – Польща – 3:0

Чемпіонки «Золотої Ліги Націй»: Анастасія Владичинська, Олександра Лиходід, Ярослава Лакатош, Людмила Гордійчук (Лозко), Антоніна Жук, Єлизавета Чуга, Людмила Шеремет, Анастасія Філон, Софія Ляшик.

Капітана команди України Олександру Лиходід визнали MVP турніру.

Це перше золото жіночої України з волейболу сидячи на змаганнях «Золотої Ліги Націй». У 2021 та 2023 роках наші команди стали срібними призерками.

Нагадаємо, Україна вперше за 28 років здобула «золото» на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. Медаль виборола 17-річна Таїсія Онофрійчук.

Онофрійчук вдруге в кар'єрі змагається на чемпіонаті Європи. На дебютному Євро українська художня гімнастка пройшла до фіналу особистого багатоборства, однак посіла дев'яте місце.

Із моменту дебютного Євро Онофрійчук виступила на Олімпійських іграх, де також боролася за нагороди. А у 2025 році українка виступила на шести турнірах та була на п’єдесталі 29 разів з 30 можливих, здобувши 18 золотих нагород.

Серед головних претенденток на «золото» Онофрійчук була і на чемпіонаті Європи-2025. У кваліфікації, яка проходила впродовж змагальних днів, 17-річна українка показала найкращий результат з-поміж всіх учасниць – 90.050 бала.

Як минув фінал Євро-2025 в особистому багатоборстві

  • Участь у фіналі взяли 25 художніх гімнасток. Вони були розділені на дві групи – А та В, кожна з яких по черзі виконувала вправи з предметами.
  • До фіналу в особистому багатоборстві кваліфікувалися дві українки: окрім Онофрійчук туди потрапила Поліна Каріка, яка змагалася у групі В. Онофрійчук же натомість потрапила до групи А.
  • Онофрійчук до другої частини змагань підходила, маючи найвищі проміжні оцінки у вправах з обручем та м'ячем – 29.950 та 28.600 бала відповідно.
  • Перед заключною ротацією Онофрійчук мала 1.5 бала переваги над найближчою переслідувачкою, Стіляною Ніколовою з Болгарії. І втримала її за підсумками фіналу.

До топ-10 потрапили обидві українки: Поліна Каріка замкнула десятку найкращих з результатом 109.950 бала.

Євро з художньої гімнастики. Особисте багатоборство, фінал

  1. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 117.800 бала
  2. Стіляна Ніколова (Болгарія) – 116.700
  3. Дар'я Варфоломеєв (Німеччина) – 115.150
Теги: спорт

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