Україна посіла перше командне місце на юніорському Євро зі стрибків у воду
У доробку українських юніорів 12 медалей
Українські юніори тріумфували на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
Упродовж 23-29 червня в столиці Греції Афінах проходив чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів-2025. Участь у цьогорічному турнірі взяли 176 спортсменів із 27 країн.
Україну представляли 13 талановитих спортсменів – 11 досвідчених атлетів і двоє дебютантів: Вероніка Андращук та Назарій Кононенко.
Наша команда знову продемонструвала найвищий рівень майстерності, витримки та командного духу.
У доробку українських юніорів 12 медалей: 6 золотих, 3 срібних та 3 бронзові.
«Золото»:
- Валерій Малєєв / Назарій Кононенко – синхрон, вишка
- Кирило Азаров – трамплін 1 м, група А
- Єлизавета Дядюк – трамплін 1 м, група В
- Назарій Кононенко – вишка, група В
- Назарій Кононенко – трамплін 3 м, група В
- Діана Карнафель – трамплін 3 м, група А
«Срібло»:
- Єлизавета Дядюк – трамплін 3 м, група В
- Дмитро Степанов – трамплін 3 м, група В
- Ксенія Бочек / Діана Карнафель – синхрон, трамплін 3 м
«Бронза»:
- Софія Виставкіна / Аліса Мєшкова — синхрон, вишка
- Діана Карнафель — трамплін 1 м, група А
- Вероніка Андращук — вишка, група В
Зазначимо, що Україна втретє поспіль стала найсильнішою командою Європи, здобувши перемогу в загальнокомандному заліку та отримавши Кубок найкращої команди чемпіонату.
«Вітаю наших юніорів зі стрибків у воду з неймовірним досягненням – третім поспіль командним тріумфом на чемпіонаті Європи! Це – результат наполегливої праці спортсменів, тренерів та всієї Федерації на чолі з Ігорем Лисовим. Зичу юним чемпіонам подальших успіхів і нових перемог! Ви – майбутнє нашої країни і наші олімпійські надії!», – заявив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.
Нагадаємо, Україна посіла третє командне місце на чемпіонаті Європи з вільної боротьби U15.