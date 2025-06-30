Україна посіла перше командне місце на юніорському Євро зі стрибків у воду

Наша команда продемонструвала найвищий рівень майстерності, витримки та командного духу

У доробку українських юніорів 12 медалей

Українські юніори тріумфували на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Упродовж 23-29 червня в столиці Греції Афінах проходив чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів-2025. Участь у цьогорічному турнірі взяли 176 спортсменів із 27 країн.

Україну представляли 13 талановитих спортсменів – 11 досвідчених атлетів і двоє дебютантів: Вероніка Андращук та Назарій Кононенко.

Наша команда знову продемонструвала найвищий рівень майстерності, витримки та командного духу.

У доробку українських юніорів 12 медалей: 6 золотих, 3 срібних та 3 бронзові.

«Золото»:

Валерій Малєєв / Назарій Кононенко – синхрон, вишка

Кирило Азаров – трамплін 1 м, група А

Єлизавета Дядюк – трамплін 1 м, група В

Назарій Кононенко – вишка, група В

Назарій Кононенко – трамплін 3 м, група В

Діана Карнафель – трамплін 3 м, група А

«Срібло»:

Єлизавета Дядюк – трамплін 3 м, група В

Дмитро Степанов – трамплін 3 м, група В

Ксенія Бочек / Діана Карнафель – синхрон, трамплін 3 м

«Бронза»:

Софія Виставкіна / Аліса Мєшкова — синхрон, вишка

Діана Карнафель — трамплін 1 м, група А

Вероніка Андращук — вишка, група В

Зазначимо, що Україна втретє поспіль стала найсильнішою командою Європи, здобувши перемогу в загальнокомандному заліку та отримавши Кубок найкращої команди чемпіонату.

«Вітаю наших юніорів зі стрибків у воду з неймовірним досягненням – третім поспіль командним тріумфом на чемпіонаті Європи! Це – результат наполегливої праці спортсменів, тренерів та всієї Федерації на чолі з Ігорем Лисовим. Зичу юним чемпіонам подальших успіхів і нових перемог! Ви – майбутнє нашої країни і наші олімпійські надії!», – заявив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.

Нагадаємо, Україна посіла третє командне місце на чемпіонаті Європи з вільної боротьби U15.