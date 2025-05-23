Євроліга-2025: жіноча збірна України з пляжного футболу поступилася Іспанії

Другий етап жіночої Євроліги-2025 відбудеться 18–20 липня в грузинському Батумі

Свій наступний поєдинок відбору до Суперфіналу Євроліги-2025 збірна України проведе проти Англії

Жіноча збірна України з пляжного футболу стартувала на відбірному етапі Євроліги-2025, що проходить в іспанському містечку Ель-Пуерто-де-Санта-Марія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Першим суперником підопічних Юрія Клименка була команда господарок майданчику, яка посідає найвищу сходинку у світовому рейтингу BSWW.

У стартовому періоді суперниці обмінялися забитими м'ячами. На гол Анастасії Кліпаченко на 6-й хвилині іспанки відповіли взяттям воріт у виконанні Джессіки Мірас на 9-й.

Друга 12-хвилинка виявилася безгольовою, а на початку третього періоду Ірина Дубицька вивела українок уперед. Утім, за чотири хвилини Андреа Мірон знову вирівняла становище. А от кінець матчу вийшов для синьо-жовтих невдалим, і вони пропустили ще двічі – 2:4.

Євроліга-2025 серед жінок. Відбірний етап. Група 1

Іспанія – Україна – 4:2

Голи: Мірас (9), Мірон (31), Хіменес, (35), Родрігес (35) — Кліпаченко (6), Дубицька (27).

Свій наступний поєдинок відбору до Суперфіналу Євроліги-2025 збірна України проведе проти Англії.

Групи жіночої Євроліги-2025 з пляжного футболу

Група 1: Іспанія, Україна, Англія.

Група 2: Польща, Чехія, Бельгія.

Календар матчів жіночої збірної України

24.05. Україна – Англія (17:15)

Другий етап жіночої Євроліги-2025 відбудеться 18–20 липня в грузинському Батумі. Суперфінал заплановано на 9–14 вересня в італійському Віареджо.

Нагадаємо, лондонський «Тоттенгем» став тріумфатором Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25, здолавши у фінальному матчі іншого представника Англії – «Манчестер Юнайтед».

Для обох команд, які не змогли вразити результатами в поточному розіграші англійської Прем'єр-ліги, фінал став останнім шансом завершити сезон на мажорній ноті. З огляду на це, суперники діяли максимально обережно, і перша половина зустрічі минула у рівній боротьбі.

Єдиний гол у матчі був забитий на 42-й хвилині – півзахисник «Тоттенгема» Бреннан Джонсон зумів у запеклому протистоянні проштовхнути м’яч у сітку воріт МЮ, встановивши рахунок 1:0.

Після перерви сценарій гри майже не змінився – обидві команди демонстрували боротьбу, проте без великої кількості небезпечних моментів. Попри це, «шпори» зуміли втримати мінімальну перевагу та здобути омріяну перемогу.

Цей успіх не лише приніс «Тоттенгему» євротрофей, а й відкрив двері до Ліги чемпіонів – відповідно до регламенту УЄФА, переможець Ліги Європи автоматично потрапляє до наступного розіграшу найпрестижнішого клубного турніру Європи.