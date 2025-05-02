Кубок України серед жіночих команд: визначилися всі учасники півфіналу
«Сістерс» (Одеса) сьогодні, 2 травня, пробилися до півфіналу Кубка України
Сьогодні, 2 травня, відбувся заключний поєдинок 1/4 фіналу розіграшу Кубка України серед жіночих команд сезону-2024/2025. Про це повідомляє «Главком».
У листопаді до 1/2 фіналу пробилися «Металіст 1925» та «Ворскла». Ще два матчі чвертьфінальної стадії було перенесено на весняну частину сезону через перебування значної кількості гравчинь у складах жіночих збірних України.
1 березня визначився третій учасник 1/2 фіналу (ним став «Колос»), сьогодні – останній. «Сістерс» (Одеса) перемогли у Володимирі «Ладомир».
Жеребкування півфіналів відбудеться 5 травня в Будинку футболу (початок – о 12:00), матчі заплановано на 21 травня. Фінал пройде 10 червня.
Кубок України-2024/2025 серед жіночих команд. 1/4 фіналу
- «Оболонь» (Київ) – «Металіст 1925» (Харків) – 0:4
- «Полісся» (Житомир) – «Ворскла» (Полтава) – 0:5
- «Колос» (Ковалівка) – «Кривбас» (Кривий Ріг) – 4:0
- «Ладомир» (Володимир) – «Сістерс» (Одеса) – 0:1 (0:0)
Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України.
Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу.
На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.
«Полісся» – «Шахтар» 0:1 (дод. час)
Гол: Аліссон, 114
У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».
Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук.
Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.
«Буковина» – «Динамо» 1:4
Голи: Бойчук, 23 – Волошин, 57, 62, Бражко(з пенальті), 72, Шапаренко, 76
Коментарі — 0