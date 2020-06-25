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    Канада закликає МОК дозволити політичні протести на Олімпійських іграх

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    Канада закликає МОК дозволити політичні протести на Олімпійських іграх

    Ідея про скасування правила виникла на тлі протестів проти расової дискримінації, які проходять зараз у багатьох країнах світу

    Канадський центр з етики в спорті закликав Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволити політичні протести на Олімпійських та Паралімпійських іграх.

    Зараз в хартії МОК є правило, згідно з яким будь-які протести на Іграх заборонені. У тому числі: схиляння коліна, різноманітні жести, носіння стрічок, браслетів та іншої атрибутики з гаслами.

    Канадський центр з етики в спорті, який також контролює дотримання антидопінгових правил в країні, вважає, що спортсмени мають права на висловлення своєї думки.

    Заклики скасувати правило про заборону протестів також підтримують США і Німеччина.

    Ідея про скасування правила виникла на тлі протестів проти расової дискримінації, які проходять зараз у багатьох країнах світу.

    Глава МОК Томас Бах повідомив, що повинен обговорити цю ідею з комісією спортсменів організації.

    Джерело: Tribuna.com

    Томас Бах Міжнародний олімпійський комітет МОК
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