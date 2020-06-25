Канада закликає МОК дозволити політичні протести на Олімпійських іграх



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ідея про скасування правила виникла на тлі протестів проти расової дискримінації, які проходять зараз у багатьох країнах світу

Канадський центр з етики в спорті закликав Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволити політичні протести на Олімпійських та Паралімпійських іграх.

Зараз в хартії МОК є правило, згідно з яким будь-які протести на Іграх заборонені. У тому числі: схиляння коліна, різноманітні жести, носіння стрічок, браслетів та іншої атрибутики з гаслами.

Канадський центр з етики в спорті, який також контролює дотримання антидопінгових правил в країні, вважає, що спортсмени мають права на висловлення своєї думки.

Заклики скасувати правило про заборону протестів також підтримують США і Німеччина.

Ідея про скасування правила виникла на тлі протестів проти расової дискримінації, які проходять зараз у багатьох країнах світу.

Глава МОК Томас Бах повідомив, що повинен обговорити цю ідею з комісією спортсменів організації.

Джерело: Tribuna.com