Україна здобула олімпійські ліцензії у 17-ти видах спорту. Перелік



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Поки гарантії, що Ігри відбудуться бодай у 2021 році, не може дати ніхто Фото - Olympic.org

Наразі розіграно 57 відсотків перепусток у Токіо

Станом на 19 червня Україна має 86 ліцензій на Олімпіаду в Токіо.

Наразі 57% ліцензій на Олімпійські ігри в Токіо вже розіграні й, відповідно до рішення Міжнародного Олімпійського Комітету (МОК), вони залишаться дійсними у 2021 році. Перепустки на Ігри вже вибороли 86 українських спортовців.

Решта 43% ліцензій будуть розіграні у терміни та згідно системи кваліфікації, що розробляють міжнародні федерації з олімпійських видів спорту у співпраці з МОК. Будуть враховані інтереси всіх спортовців.

Ліцензії Україна має в боксі, вільній, жіночій і греко-римській боротьбі, велосипедному спорті (трек, шосе), веслуванні на байдарках і каное, веслувальному слаломі, художній гімнастиці, спортивній гімнастиці, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, синхронному плаванні, стрільбі з лука, кульовій і стендовій стрільбі, стрибках у воду.

Попередньо Ігри в Токіо перенесені на 2021 рік. Намазі Міжнародний олімпійський комітет вживає заходів, щоб головний старт чотириріччя відбувся. Створено Об’єднаний керівний комітет з пошуку можливостей для оптимізації й раціоналізації масштабів і рівнів обслуговування Ігор. Спільно з Оргкомітетом Токіо-2020 погоджені позиціювання, принципи перепланування та дорожня карта Ігор у 2021 році.

Нагадаємо, що Олімпіада в Токіо мала відбутися з 24 липня по 9 серпня 2020 року, проте її довелося перенести через пандемію коронавірусу.

У 2021-му Олімпійські ігри в Токіо заплановані з 23 липня по 8 серпня 2021 року, а Паралімпійські ігри-2020 призначили на 24 серпня – 5 вересня.