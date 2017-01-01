  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Караваєв: «Динамо» і «Шахтар» сильніше за «Атлетик»

    Хавбек «Зорі» поділився очікуваннями від заключного матчу групового етапу Ліги Європи проти «Атлетика»
    Київське «Динамо» та донецький «Шахтар» сильніші  за іспанський «Атлетико» з Більбао. Таку думку висловив півзахисник луганської «Зорі» Олександр Караваєв, який прокоментував ситуацію у групі Ліги Європи. «Рівень команд у нашій групі Ліги Європи вище, ніж в прем'єр-лізі? В якійсь мірі.
    • Сьогодні, 10:53
    • Розсилка
    Олександр Караваєв
    Олександр Караваєв

    Хавбек «Зорі» поділився очікуваннями від заключного матчу групового етапу Ліги Європи проти «Атлетика»

    Київське «Динамо» та донецький «Шахтар» сильніші  за іспанський «Атлетико» з Більбао.

    Таку думку висловив півзахисник луганської «Зорі» Олександр Караваєв, який прокоментував ситуацію у групі Ліги Європи.

    «Рівень команд у нашій групі Ліги Європи вище, ніж в прем'єр-лізі? В якійсь мірі. Хоча «Динамо» і «Шахтар», думаю, будуть сильніше, наприклад, того ж «Атлетика». У той же час в останньому турі чемпіонату Іспанії, проти «Реала», баски видали хороший матч по самовіддачі і домоглися в грі з грандом нічиєї», - зазначив він.

    «Вийти в весняну частину єврокубків - це вже зовсім інший рівень, і «Зоря» хоче спробувати там свої сили. Але знову ж таки, про це можна буде думати, тільки якщо вдасться обіграти «Атлетик», - додав Караваєв.

    Нагадаємо, для виходу в 1/16 фіналу Ліги Європи «Зорі» необхідно перемагати «Атлетик» на «Арені Львів».

    Матч «Зоря» - «Атлетик» відбудеться 7 грудня о 22.05.

    Джерело: ua.tribuna.com

    Ліга Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ