Караваєв: «Динамо» і «Шахтар» сильніше за «Атлетик»
- Сьогодні, 10:53
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Хавбек «Зорі» поділився очікуваннями від заключного матчу групового етапу Ліги Європи проти «Атлетика»
Київське «Динамо» та донецький «Шахтар» сильніші за іспанський «Атлетико» з Більбао.
Таку думку висловив півзахисник луганської «Зорі» Олександр Караваєв, який прокоментував ситуацію у групі Ліги Європи.
«Рівень команд у нашій групі Ліги Європи вище, ніж в прем'єр-лізі? В якійсь мірі. Хоча «Динамо» і «Шахтар», думаю, будуть сильніше, наприклад, того ж «Атлетика». У той же час в останньому турі чемпіонату Іспанії, проти «Реала», баски видали хороший матч по самовіддачі і домоглися в грі з грандом нічиєї», - зазначив він.
«Вийти в весняну частину єврокубків - це вже зовсім інший рівень, і «Зоря» хоче спробувати там свої сили. Але знову ж таки, про це можна буде думати, тільки якщо вдасться обіграти «Атлетик», - додав Караваєв.
Нагадаємо, для виходу в 1/16 фіналу Ліги Європи «Зорі» необхідно перемагати «Атлетик» на «Арені Львів».
Матч «Зоря» - «Атлетик» відбудеться 7 грудня о 22.05.
Джерело: ua.tribuna.com