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    Київ у грудні прийматиме чемпіонат України з класичних шахів

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    Київ у грудні прийматиме чемпіонат України з класичних шахів

    Турніри відбудуться у середині першого місяця зими саме у столиці України

    Фінали чемпіонатів України з класичних шахів 2018 року серед чоловіків і жінок відбудуться у Києві з 10 по 20 грудня за коловою системою серед 10 учасників.

    Про це повідомляється у спільноті «Українські шахи» у Facebook.

    Учасниками (-цями) фіналів є:

    - чемпіон (-ка) України-2017 з класичних шахів;

    - п’ять спортсменів (-ок) з найвищими рейтингами FIDE на 1 вересня 2018 року у спадному порядку, але не нижче 2600 у чоловіків і 2300 у жінок;

    - спортсмени (-ки), які посядуть перші три місця у півфіналах чемпіонатів України з класичних шахів серед чоловіків і жінок;

    - один спортсмен (-ка) з міжнародним рейтингом, відповідно, не нижче 2500 (2300), згідно рішенню Федерація шахів України за поданням старших тренерів національних збірних або ДЮК ФШУ.

    У разі відмови від участі спортсменів (-ок), які здобули право участі у фіналах, включаючи чемпіона (-ку) України-2017, вакантні місця займатимуть відповідні учасники півфіналів, які посіли місця нижче третього.

    Київ шахи чемпіонат України Інтелектуальні види спорту
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