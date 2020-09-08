«АЗ» відклав матч перед протистоянням з «Динамо» в Лізі чемпіонів



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«АЗ» мав провести зустріч з «Утрехтом» в гостях

Нідерландський клуб приділить більше часу на підготовку до важливого єврокубкового поєдинку

Суперник київського «Динамо» по Лізі чемпіонів переніс баталію першого туру чемпіонату Нідерландів з футболу із «Утрехтом».

Зустріч мала відбутися 12 вересня. Однак, «АЗ» подав запит про його перенесення, оскільки 15 вересня зіграє з «Динамо» в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Бажання клубу було задовільнено.

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FC Utrecht - AZ wordt verplaatst.



Eenhoorn: "Men ziet in dat uitstel van deze wedstrijd niet alleen het belang van AZ, maar het belang van het volledige Nederlandse voetbal dient.”



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«Після консультації з лігою і федерацією футболу профспілка пішла назустріч нашим проханням. Перенесення цього матчу служить інтересам не лише «АЗ», а й усього нідерландського футболу», - сказано в заяві клубу.

Матч «Динамо» – «АЗ» відбудеться 15 вересня на НСК «Олімпійський». Стартовий свисток пролунає о 20:00.

Додамо також, у другому кваліфікаційному етапі Ліги чемпіонів «АЗ» завдав поразки чеський «Вікторії Пльзень» (3:1).