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    «АЗ» відклав матч перед протистоянням з «Динамо» в Лізі чемпіонів

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    &laquo;АЗ&raquo; мав провести зустріч з &laquo;Утрехтом&raquo; в гостях&nbsp;&nbsp; - «АЗ» відклав матч перед протистоянням з «Динамо» в Лізі чемпіонів
    «АЗ» мав провести зустріч з «Утрехтом» в гостях  

    Нідерландський клуб приділить більше часу на підготовку до важливого єврокубкового поєдинку

    Суперник київського «Динамо» по Лізі чемпіонів переніс баталію першого туру чемпіонату Нідерландів з футболу із «Утрехтом».

    Зустріч мала відбутися 12 вересня. Однак, «АЗ» подав запит про його перенесення, оскільки 15 вересня зіграє з «Динамо» в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Бажання клубу було задовільнено.

    «Після консультації з лігою і федерацією футболу профспілка пішла назустріч нашим проханням. Перенесення цього матчу служить інтересам не лише «АЗ», а й усього нідерландського футболу», - сказано в заяві клубу.

    Матч «Динамо» – «АЗ» відбудеться 15 вересня на НСК «Олімпійський». Стартовий свисток пролунає о 20:00.

    Додамо також, у другому кваліфікаційному етапі Ліги чемпіонів «АЗ» завдав поразки чеський «Вікторії Пльзень» (3:1).

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів НСК «Олімпійський» ФК АЗ (Алкмар) ФК «Вікторія» (Пльзень)
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