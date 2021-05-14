Київське «Динамо» залишилося без спортивного директора

Олексій Михайличенко переходить на роботу в Українську асоціацію футболу

Колишній тренер київського «Динамо» Олексій Михайличенко, який останнім часом працював на посаді спортивного директора, залишає насиджене місце. Причини такого рішення поки що не відомі. Наступним місцем роботи Михайличенка стане Українська асоціація футболу. Таким чином, він поповнить команду фахівців, складену з Олега Протасова, Олега Блохіна, Ігоря Бєланова і Анатолія Дем'яненка.

Олексій Михайличенко працював на посаді спортивного директора «Динамо» з жовтня 2010 року. У сезоні 2012/13 фахівець був помічником головного тренера команди Олега Блохіна, після чого повернувся на посаду спортивного директора клубу.

Другий раз головним тренером «Динамо» Михайличенко був призначений 15 серпня 2019 року, змінивши Олександра Хацкевича. 20 липня 2020 року Михайличенко залишив посаду, нагадує meta-ratings. Під його керівництвом «Динамо» виграло Кубок України і посіло друге місце в чемпіонаті.

13 травня київське «Динамо» у фіналі Кубка України переграло «Зорю».