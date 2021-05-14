МОЗ дало дозвіл на проведення масових спортивних заходів, але за певних умов

Кожен учасник має пройти опитування на наявність респіраторного захворювання

Міністерство охорони здоров’я дозволило проведення масових спортивних заходів. Про це на брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Проте учасники мають дотримуватися певних правил.

«Спортивні заходи можна проводити тільки з дотриманням протиепідемічних норм на відкритому повітрі в регіонах, де не діють додаткові обмеження місцевої влади, – заявив Ляшко. – Кожен учасник має повинен пройти опитування на наявність симптомів респіраторного захворювання, визначити температуру тіла, яка має бути не вища 37,2 градуса».

За словами Ляшка, відповідальність за дотриманням норм несуть організатори змагань.

Крім того, реєстрація на змагання має відбуватися виключно в онлайн-режимі.

Уразі проведення заходу із кількістю до 1000 учасників, старти мають відбуватися з обмеженням кількості не більше ніж 100 учасників в одній «хвилі». У разі проведення заходу із кількістю понад 1000 учасників, старти мають відбуватися з обмеженням кількості не більше як 200 учасників.

Учасникам змагань також заборонено обмінюватися особистими речами.

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