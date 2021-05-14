  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    МОЗ дало дозвіл на проведення масових спортивних заходів, але за певних умов

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Проведення масових спортивних заходів дозволили з певними обмеженнями - МОЗ дало дозвіл на проведення масових спортивних заходів, але за певних умов
    Проведення масових спортивних заходів дозволили з певними обмеженнями
    Фото з відкритих джерел

    Кожен учасник має пройти опитування на наявність респіраторного захворювання

    Міністерство охорони здоров’я дозволило проведення масових спортивних заходів. Про це на брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Проте учасники мають дотримуватися певних правил.

    «Спортивні заходи можна проводити тільки з дотриманням протиепідемічних норм на відкритому повітрі в регіонах, де не діють додаткові обмеження місцевої влади, – заявив Ляшко. – Кожен учасник має повинен пройти опитування на наявність симптомів респіраторного захворювання, визначити температуру тіла, яка має бути не вища 37,2 градуса».

    За словами Ляшка, відповідальність за дотриманням норм несуть організатори змагань.

    Крім того, реєстрація на змагання має відбуватися виключно в онлайн-режимі.

    Уразі проведення заходу із кількістю до 1000 учасників, старти мають відбуватися з обмеженням кількості не більше ніж 100 учасників в одній «хвилі». У разі проведення заходу із кількістю понад 1000 учасників, старти мають відбуватися з обмеженням кількості не більше як 200 учасників.

    Учасникам змагань також заборонено обмінюватися особистими речами.

    Тим часом запаси AstraZeneca закінчуються. Коли Україна отримає нову партію вакцини?

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies