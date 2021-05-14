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    37-й кубок «Динамо»: незабитий пенальті Циганкова і третій тріумф Луческу (відео)

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    Кияни виграли всі призи сезону - 37-й кубок «Динамо»: незабитий пенальті Циганкова і третій тріумф Луческу (відео)
    Кияни виграли всі призи сезону
    Фото ФК Динамо

    Київське «Динамо» виграло кубок України і зібрало всі призи вітчизняного футболу

    Друга спроба «Зорі» виграти Кубок України знову виявилася невдалою. Команда Віктора Скрипника намагалася не давати «Динамо» розбігтися, проте всі зони перекрити не змогла. За рівного першого тайму, в другому, а особливо в овертаймах, кияни виглядали сильніше. Прийшли й голи. Реалізували лише один момент, але його вистачило для перемоги. Це 37-й кубковий трофей в історії клубу.

    Тренер киян Мірча Луческу, звичайно, був задоволений.

    Кубкові трофеї «Динамо»

    13 – Кубок України (1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014 року, 2015 року, 2020 року, 2021);

    9 – Кубок СРСР (1954, 1964, 1966, 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990); Суперкубок України (2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020);

    3 – Суперкубок СРСР (Кубок сезону) (1981, 1986, 1987);

    2 – Кубок володарів Кубків (1975, 1986);

    1 – Суперкубок УЄФА (1975).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Зоря» Мірча Луческу
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