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    Мессі шукає дім у Парижі. Батько футболіста веде переговори з «Барселоною»

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    Ліонель Мессі підшукує дім у Парижі - Мессі шукає дім у Парижі. Батько футболіста веде переговори з «Барселоною»
    Ліонель Мессі підшукує дім у Парижі
    Фото з відкритих джерел

    Капітану збірної Аргентини запропонували контракт два футбольні гранди

    Батько Ліонеля Мессі Хохе провів кілька переговорів з керівництвом «Барселони» про новий контракт футболіста з клубом. Повідомляється, що сторони задоволені результатом, проте є, як повідомляють іспанські ЗМІ, певні нюанси. Тому угоду, якщо її буде підписано, то після того, як Ліонель зіграє На Кубку Америки.

    Тим часом французький «Парі Сен-Жермен» не залишає спроб перетягнути футболіста і, не виключено, йому це вдасться. Днями стало відомо, що авторитетне паризьке агентство люксової нерухомості зайнялося пошуком будинку для нападника «Барселони».

    Як повідомляє Le10Sport, ріелтори запропонували аргентинцеві кілька варіантів будинків, але жоден з них не влаштував футболіста.

    У поточному сезоні Мессі взяв участь в 46 зустрічах за «Барселону» у всіх турнірах, в яких відзначився 37 забитими м'ячами і 12 результативними передачами. Його контракт з синьо-гранатовими завершується 30 червня цього року.

    Forbes поставив 33-річного Мессі на третє місце серед найбільш високооплачуваних спортсменів у 2020 році. У минулому році аргентинець заробив $104 млн у вигляді зарплати і бонусів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі ФК Барселона ФК Парі Сен-Жермен
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