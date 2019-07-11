«ПСЖ» має намір знизити трансферну вартість Неймара



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За новою ціною бразильський форвард коштуватиме лише 150 мільйонів євро

Французький «Парі Сен-Жермен» має намір знизити трансферну вартість бразильського форварда команди з 222 до всього 150 мільйонів євро. Про це інформує видання El Pais.

Керівництво паризького клубу готове розпрощатися з зірковим нападником уже цього літа. Наразі «ПСЖ» не має жодної пропозиції по Неймару. Якщо їх не буде до останнього тижня трансферного вікна, клуб буде вимушений знизити ціну.

«Барселону» називають єдиним клубом, який через посередників проявляв інтерес до Неймара.

Сам футболіст тим часом не явився в зазначений термін до розташування команди для початку передсезонної підготовки. Через це Неймара оштрафують на 375 тисяч євро.