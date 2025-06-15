Клубний чемпіонат світу стартував без голів: «Аль-Ахлі» та «Інтер Маямі» зіграли внічию

Мессі не використав кілька можливостей, щоб забити гол

Оскар Устарі («Інтер Маямі») був визнаний кращим гравцем поєдинку

Матч-відкриття клубного чемпіонату світу-2025 завершився без забитих м’ячів. У групі A єгипетський «Аль-Ахлі» та «Інтер Маямі» зі США зіграли з рахунком 0:0, повідомляє «Главком».

Хронологія ключових моментів

30 хвилина. Гол Абу Алі за «Аль-Ахлі» не зараховано – офсайд.

45 хвилина. Форвард «Аль-Ахлі» Трезеге не реалізував пенальті – сейв Оскара Устарі.

64 хвилина. Мессі небезпечно пробив зі штрафного – повз стійку.

90+6 хвилина. Ель-Шенаві рятує ворота після удару Мессі під поперечину.

Герої матчу

Оскар Устарі («Інтер Маямі») був визнаний кращим гравцем поєдинку. Обидва голкіпери – Устарі та Ель-Шенаві – здійснили 14 сейвів на двох.

Наступні матчі групи A

16 червня: «Порту» – «Палмейрас»

19 червня: «Інтер Маямі» – «Порту»

19 червня: «Аль-Ахлі» – «Палмейрас»

Клубний чемпіонат світу – один з найбільших турнірів літа 2025 року у чоловічому футболі. Вперше змагання пройдуть у новому форматі з 15 червня до 13 липня у США на стадіонах, де уже в 2026 році відбуватиметься чемпіонат світу серед збірних команд.

На клубному чемпіонаті світу-2025 братимуть участь 32 клуби, поділені на вісім груп. Серед учасників клубного мундіалю — «Реал» Андрія Луніна, «Бенфіка», за яку виступає Анатолій Трубін, а також ФК «Лос-Анджелес» Артема Смолякова, який отримав право зіграти на турнірі завдяки перемозі у плей-оф.

Результати жеребкування клубного чемпіонату світу з футболу

Група А: «Палмейрас» (Бразилія), «Порту» (Португалія), «Аль-Ахлі» (Єгипет), «Інтер» Маямі (США)

Група В: ПСЖ (Франція), «Атлетіко» (Іспанія), «Ботафого» (Бразилія), «Сіетл Саундерз» (США)

Група С: «Баварія» (Німеччина), «Бенфіка» (Португалія), «Бока Жуніорс» (Аргентина), «Окленд Сіті» (Нова Зеландія)

Група D: «Фламенго» (Бразилія), «Челсі» (Англія), «Лос-Анджелес» (США), «Есперанс» (Туніс)

Група E: «Рівер Плейт» (Аргентина), «Інтер» (Італія), «Монтеррей» (Мексика), «Урава Ред Даймондс» (Японія)

Група F: «Флуміненсе» (Бразилія), «Боруссія» Дортмунд (Німеччина), «Ульсан» (Республіка Корея), «Мамелоді Сандаунз» (Південна Африка)

Група G: «Ман Сіті» (Англія), «Ювентус» (Італія), «Відад» (Марокко), «Аль-Айн» (ОАЕ)

Група H: «Реал» Мадрид (Іспанія), «Зальцбург» (Австрія), «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія), «Пачука» (Мексика)

За підсумками групового етапу у плей-оф вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Плей-оф клубного чемпіонату світу з футболу закінчиться фінальним матчем, який відбудеться 13 липня.

Суспільне Спорт транслюватиме частину матчів клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Зокрема, на Суспільне Спорт, а також місцевих телеканалах Суспільного транслюватимуться 25 поєдинків групової стадії, а також усі матчі плейоф, включно з фіналом.

Розклад клубного чемпіонату світу-2025 з футболу

Груповий етап

Неділя, 15 червня, 03:00. «Інтер» Маямі (США) – «Аль-Ахлі» (Єгипет)

Неділя, 15 червня, 19:00. «Баварія» (Німеччина) – «Окленд Сіті» (Нова Зеландія)

Неділя, 15 червня, 22:00. ПСЖ (Франція) – «Атлетіко» (Іспанія)

Понеділок, 16 червня, 22:00. «Челсі» (Англія) – «Лос-Анджелес» (США)

Вівторок, 17 червня, 01:00. «Бенфіка» (Португалія) – «Бока Жуніорс» (Аргентина)

Вівторок, 17 червня, 19:00. «Флуміненсе» (Бразилія) – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина)

Вівторок, 17 червня, 22:00. «Рівер Плейт» (Аргентина) – «Урава Ред Даймондс» (Японія)

Середа, 18 червня, 19:00. «Манчестер Сіті» (Англія) – «Відад» (Марокко)

Середа, 18 червня, 22:00. «Реал» Мадрид (Іспанія) – «Аль Хіляль» (Саудівська Аравія)

Четвер, 19 червня, 22:00. «Порту» (Португалія) – «Інтер» Маямі (США)

П'ятниця, 20 червня, 04:00. ПСЖ (Франція) – «Ботафогу» (Бразилія)

П'ятниця, 20 червня, 19:00. «Бенфіка» (Португалія) – «Окленд Сіті» (Нова Зеландія)

Субота, 21 червня, 04:00. «Баварія» (Німеччина) – «Бока Жуніорс» (Аргентина)

Субота, 21 червня, 19:00. «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – «Мамелоді Сандаунз» (Південна Африка)

Субота, 21 червня, 22:00. «Інтер» Мілан (Італія) – «Урава Ред Даймондс» (Японія)

Неділя, 22 червня, 19:00. «Ювентус» (Італія) – «Відад» (Марокко)

Неділя, 22 червня, 22:00. «Реал» Мадрид (Іспанія) – «Пачука» (Мексика)

Понеділок, 23 червня, 22:00. «Атлетіко» (Іспанія) – «Ботафогу» (Бразилія)

Вівторок, 24 червня, 04:00. «Інтер» Маямі (США) – «Палмейрас» (Бразилія)

Вівторок, 24 червня, 22:00. «Баварія» (Німеччина) – «Бенфіка» (Португалія)

Середа, 25 червня, 04:00. «Челсі» (Англія) – «Есперанс» (Туніс)

Середа, 25 червня, 22:00. «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – «Ульсан» (Республіка Корея)

Четвер, 26 червня, 04:00. «Інтер» Мілан (Італія) – «Рівер Плейт» (Аргентина)

Четвер, 26 червня, 22:00. «Ювентус» (Італія) – «Манчестер Сіті» (Англія)

П'ятниця, 27 червня, 04:00. «Реал» Мадрид (Іспанія) – «Зальцбург» (Австрія)

Плей-оф