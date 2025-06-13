Роналду став глобальним амбасадором чемпіонату світу з кіберспорту
Esports World Cup пройде з 8 липня по 24 серпня з 25 кіберспортивних дисциплін
Кріштіану Роналду став глобальним амбасадором чемпіонату світу з кіберспорту. Про це повідомляє «Главком».
«Я пишаюся тим, що став глобальним амбасадором Esports World Cup і стою разом із кіберспортсменами, які долають перепони та надихають нове покоління», – написав Кріштіану Роналду в X.
«Ласкаво просимо, Кріштіано, як глобального посла Esports World Cup! GOAT футболу, що поєднує всіх через гру. Разом ми підтримуємо нове покоління кіберспортсменів, які прагнуть вершин», – йдеться у твіттері EWC.
Esports World Cup пройде з 8 липня по 24 серпня з 25 кіберспортивних дисциплін. Загальний призовий фонд змагань становитиме 70 млн доларів.
До слова, Кріштіану Роналду заявив, що продовжить виступати у складі клубу «Аль-Наср».
Роналду, чий контракт із «Аль-Насром» закінчується наприкінці червня, розповів про своє майбутнє після перемоги у Лізі націй.
«Майбутнє? Це нічого не змінить», – сказав Роналду журналісту.
Потім кореспондент уточнив у Кріштіану, чи означає це, що він залишиться в Аль-Насрі.
«Так», – відповів португалець.
У складі клубу із Саудівської Аравії португалець зіграв 105 поєдинків, забив 93 голи і віддав 17 асистів.
Збірна Португалії вдруге в історії виграла Лігу націй, здолавши Іспанію в драматичному фіналі.
Основний час гри Іспанія – Португалія завершився з рахунком 2:2, а у серії пенальті перемогу принесла точна спроба Рубена Невеша – 5:3.
Перебіг фінального матчу
- 21 хвилина – Мартін Субіменді відкриває рахунок
- 26 хвилина – Нуну Мендеш зрівнює ударом у нижній кут.
- 45 хвилина – Педрі виводить Оярсабаля на удар, і той пробиває між ніг Діогу Кошті
- 61 хвилина – Кріштіану Роналду забиває 138-й гол за збірну після рикошету й прострілу з флангу – 2:2.
У додатковий час рахунок не змінився. У серії пенальті Іспанія допустила єдину помилку: промахнувся Альваро Мората. Рубен Невеш реалізував вирішальний удар для Португалії.
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