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Визначився переможець юнацького футбольного Євро-2025

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Визначився переможець юнацького футбольного Євро-2025
Перемогу у фіналі юнацького Євро-2025 здобула збірна Португалії
фото: УЄФА

У фіналі юнацького Євро-2025 змагалися збірні Франції та Португалії

У неділю, 1 червня, у фіналі юнацького Євро-2025 (U-17) в албанській Тирані зійшлися збірні Франції та Португалії. Про це повідомляє «Главком».

Перемогу з рахунком 3:0 здобула збірна Португалії, яки виграла сьомий титул у своїй історії. 

Євро-2025 (U-17). Фінал

Франція (U-17) – Португалія (U-17) – 0:3 (0:2)

Голи: Анісіо (30), Дуарте Кунья (38), Жил Невеш (60).

Відзначимо, що головним арбітром матчу виступив українець Олексій Деревінський, а обов’язки одного з його асистентів виконував ще один наш співвітчизник Олексій Миронов.

На Євро-2025 (U-17) виступала і юнацька збірна України. Команда Олександра Ситника у своїй групі другого раунду відбору посіла третє місце. До фінального турніру, на жаль, не пробилася, але зберегла прописку в Лізі А.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) здобув історичну перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У матчі, що відбувся в Мюнхені, французи розгромили міланський «Інтер» з рахунком 5:0, уперше в своїй історії здобувши престижний європейський трофей.

Це був перший очний фінал між цими командами. На шляху до вирішального поєдинку «Інтер» не зазнав жодної поразки, послідовно здолавши «Феєнорд», «Баварію» та «Барселону». Натомість ПСЖ вийшов у фінал, вибивши «Брест», «Ліверпуль», «Астон Віллу» та «Арсенал».

Матч розпочався з активної гри ПСЖ, і вже на 12-й хвилині Ашраф Хакімі відкрив рахунок. Згодом, на 20-й хвилині, Дезіре Дуе подвоїв перевагу, скориставшись рикошетом після удару. У другому таймі парижани не зменшували тиску: Дуе оформив дубль на 63-й хвилині після передачі Вітіньї. Ще через десять хвилин Хвіча Кварацхелія реалізував вихід сам на сам із Зоммером, а крапку в зустрічі поставив 19-річний Сенні Маюлу на 87-й хвилині.

Це була лише друга зустріч в історії фіналів Ліги чемпіонів між французьким і італійським клубами після фіналу 1993 року між «Марселем» і «Міланом». Цьогорічна перемога стала не лише історичною для ПСЖ, а й найрозгромнішою у фіналах Ліги чемпіонів.

Цей тріумф приніс ПСЖ требл у сезоні 2024/25 – раніше клуб уже виграв чемпіонат Франції та національний кубок. Для «Інтера» це був другий фінал за останні три сезони, але й цього разу італійцям не вдалося здобути трофей – у 2023-му вони поступилися «Манчестер Сіті» з мінімальним рахунком.

Раніше ми писали, що перед фіналом Ліги чемпіонів «ПСЖ» – «Інтер» разом з футболістами на поле стадіону у Мюнхені вийшли діти, серед яких був 10-річний українець Михайло Палій.

У Михайла виявили агресивну форму раку у 7 років. Через це йому довелось ампутувати ногу. Він займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP. До клубу він приєднався у 2024-му.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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