Кобаясі здобув другу перемогу на етапі Кубка світу у Фінляндії
-
Розсилка
Рею Кобаясі
Фото взяте з сайту xsport.ua
Японець знову стрибнув вище Каміля Стоха
Японський стрибун з трампліна Рею Кобаясі здобув другу перемогу на етапі Кубку світу у фінській Руці.
21-річний спортсмен знову випередив володаря великого кришталевого глобуса Каміля Стоха, який став третім.
Другий результат показав Андреас Веллінгер з Німеччини.
Нагадаємо, на першому етапі Кубку світу Стох став лише четвертим,а перемогу здобув росіянин Євген Клімов.
IBU відсторонив Вишневську і ще вісім біатлоністів з Казахстану через підозри в застосуванні допінгу.
Джерело: Xsport.ua