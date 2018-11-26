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    Кобаясі здобув другу перемогу на етапі Кубка світу у Фінляндії

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    <span>Рею Кобаясі</span> - Кобаясі здобув другу перемогу на етапі Кубка світу у Фінляндії
    Рею Кобаясі
    Фото взяте з сайту xsport.ua

    Японець знову стрибнув вище Каміля Стоха

    Японський стрибун з трампліна Рею Кобаясі здобув другу перемогу на етапі Кубку світу у фінській Руці.

    21-річний спортсмен знову випередив володаря великого кришталевого глобуса Каміля Стоха, який став третім.

    Другий результат показав Андреас Веллінгер з Німеччини.

    Нагадаємо, на першому етапі Кубку світу Стох став лише четвертим,а перемогу здобув росіянин Євген Клімов.

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    Джерело: Xsport.ua

    Кубок світу лижний спорт
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