  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збірна Австрії оголосила склад на перший етап Кубка світу з біатлону

    • Розсилка
    Фото взяте з сайту&nbsp;radiosvoboda.org - Збірна Австрії оголосила склад на перший етап Кубка світу з біатлону
    Фото взяте з сайту radiosvoboda.org

    За жінок виступлять Ліза Тереза Хаузер, Катаріна Іннерхофер, Юлія Швайгер, Дуня Здоуц

    Став відомий склад збірної Австрії з біатлону на перший етап Кубка світу.
     
    Чоловічу команду представлятимуть Юліан Еберхард, Тобіас Еберхард, Симон Едер, Свен Гроссеггер, Домінік Ландертінгер, Фелікс Лейтнера.

    За жінок виступлять Ліза Тереза Хаузер, Катаріна Іннерхофер, Юлія Швайгер, Дуня Здоуц.
     
    Кубок світу сезону-2018/19 стартує 2 грудня в Поклюці (Словенія). Календар Кубка світу з біатлону на сезон-2018/19 включає в себе дев'ять етапів.

    Читайте також: Підгрушна стала найкращою з українок у контрольній гонці на Кубку Швейцарії.
    Росія не буде приймати міжнародні змагання з біатлону в сезонах 2020/21 і 2021/22.
    IBU представив ефектний трейлер до нового сезону Кубка світу з біатлону (відео).
    біатлон Кубок світу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ