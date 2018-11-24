Збірна Австрії оголосила склад на перший етап Кубка світу з біатлону
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Фото взяте з сайту radiosvoboda.org
За жінок виступлять Ліза Тереза Хаузер, Катаріна Іннерхофер, Юлія Швайгер, Дуня Здоуц
Став відомий склад збірної Австрії з біатлону на перший етап Кубка світу.
Чоловічу команду представлятимуть Юліан Еберхард, Тобіас Еберхард, Симон Едер, Свен Гроссеггер, Домінік Ландертінгер, Фелікс Лейтнера.
За жінок виступлять Ліза Тереза Хаузер, Катаріна Іннерхофер, Юлія Швайгер, Дуня Здоуц.
Кубок світу сезону-2018/19 стартує 2 грудня в Поклюці (Словенія). Календар Кубка світу з біатлону на сезон-2018/19 включає в себе дев'ять етапів.