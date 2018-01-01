Колишній півзахисник «Карпат» проходить медогляд в клубі, де забракували екс-хавбека «Динамо»
- Сьогодні, 21:08
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Клуб влаштував перегляд вже третьому за рахунком українському футболісту
Екс-хавбек «Карпат» Павло Ксьонз намагається працевлаштуватися в польській команді.
Ксьонз в ці дні проходить медогляд в «Сандеції».
Про це повідомляє на своїй сторінці в Твіттер співробітник прес-служби цього клубу Марчін Роговськи.
Зауважимо, польська «Сандеція» влаштувала перегляд вже третьому за рахунком українському футболісту.
Раніше представники клубу забракували екс-півзахисника «Динамо» Федорчука, заявивши, що той має проблеми зі здоров'ям, а потім їх не влаштував ще один українець - Редван Мемешев, який також покинув розташування команди.
Нагадаємо, Павло Ксьонз розірвав відносини з «Карпатами» в грудні 2017 року, і в поточному сезоні зіграв за львів'ян шість матчів, в яких відзначився однією результативною передачею.
Джерело: Footboom