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    Колишній півзахисник «Карпат» проходить медогляд в клубі, де забракували екс-хавбека «Динамо»

    Клуб влаштував перегляд вже третьому за рахунком українському футболісту
    Екс-хавбек «Карпат» Павло Ксьонз намагається працевлаштуватися в польській команді. Ксьонз в ці дні проходить медогляд в «Сандеції». Про це повідомляє на своїй сторінці в Твіттер співробітник прес-служби цього клубу Марчін Роговськи. Зауважимо, польська «Сандеція» влаштувала перегляд вже третьому за рахунком
    • Сьогодні, 21:08
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    Павло Ксьонз. Фото: Footboom
    Павло Ксьонз. Фото: Footboom

    Клуб влаштував перегляд вже третьому за рахунком українському футболісту

    Екс-хавбек «Карпат» Павло Ксьонз намагається працевлаштуватися в польській команді.

    Ксьонз в ці дні проходить медогляд в «Сандеції».

    Про це повідомляє на своїй сторінці в Твіттер співробітник прес-служби цього клубу Марчін Роговськи.

    Зауважимо, польська «Сандеція» влаштувала перегляд вже третьому за рахунком українському футболісту.

    Раніше представники клубу забракували екс-півзахисника «Динамо» Федорчука, заявивши, що той має проблеми зі здоров'ям, а потім їх не влаштував ще один українець - Редван Мемешев, який також покинув розташування команди.

    Нагадаємо, Павло Ксьонз розірвав відносини з «Карпатами» в грудні 2017 року, і в поточному сезоні зіграв за львів'ян шість матчів, в яких відзначився однією результативною передачею.

    Джерело: Footboom

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