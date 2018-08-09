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    Команда Формули-1 Force India врятувалася від зникнення

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    Команда Формули-1 Force India врятувалася від зникнення

    Стайню викупив консорціум на чолі із батьком пілота Ленса Стролла

    Адміністрація Force India продала команду консорціуму на чолі із батьком Ленса Стролла, Лоуренсом.

    Force India керується зовнішньою адміністрацією з п’ятниці Гран Прі Угорщини, оскільки зацікавлені особи мають намір захистити команду від зникнення.

    Консорціум на чолі із Лоуренсом Строллом зустрівся із операційним директором Force India Отмаром Сафнауером та іншими керівниками команди й уклали угоду.

    Угода була узгоджена із зовнішньою адміністрацією, аби команда існувала і надалі.

    Інвесторами Стролла стали канадський підприємець Андре Демаре, Джонатан Дадман із Monaco Sports and Management, один із лідерів модельного бізнесу Джон Айдол, телекомунікаційний інвестор Джон Макков-молодший, фінансовий експерт Мікаель де Піччотто та діловий партнер Стролла, Сайлос Чу.

    Кредити Force India будуть погашені у повному обсязі, усі 405 співробітників збережуть місце роботи. Отже, подальше існування команди гарантоване.

    Угода означає, що консорціум повністю придбав у Віджея Малльї та Orange India Holdings Sarl команду Формули-1.

    Джерело: ua.motorsport.com

    Автоспорт Формула-1
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