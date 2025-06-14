Король Чарльз посвятив Бекхема у лицарі

Тепер Девід отримає право на титулування сер, а його дружина Вікторія – на титулування леді

Лицарське звання Бехкем отримав за заслуги у спорті та благодійну діяльність

Легендарний англійський футболіст Девід Бекхем був удостоєний лицарського звання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sports.

Лицарське звання Бехкем отримав на честь дня народження Короля Чарльза за заслуги у спорті та благодійну діяльність.

Тепер Девід отримає право на титулування сер, а його дружина Вікторія – на титулування леді.

Девід Бекхем – один із найвидатніших англійських футболістів свого покоління. За кар'єру він шість разів ставав чемпіоном Англії з «Манчестер Юнайтед», виграв Лігу чемпіонів у 1999 році, став чемпіоном Іспанії з мадридським «Реалом», двічі перемагав у MLS із «Лос-Анджелес Гелексі» та здобув титул чемпіона Франції з ПСЖ. У складі збірної Англії він провів 115 матчів, у 59 з яких виходив на поле як капітан. Бекхем став іконою свого часу завдяки точним навісам, майстерним штрафним ударам та глибокій відданості футболу.

У 2000 році Стаффордширський університет навіть запровадив курс, присвячений футбольній культурі, в межах якого вивчали феномен Девіда Бекхема. Коли у 2003 році він перейшов до «Реала», йому довелося відмовитися від футболки під номером сім на користь 23 – на знак пошани до баскетболіста Майкла Джордана.

З раннього дитинства Девід мріяв про «Манчестер Юнайтед», який любив його батько. Друге ім’я – Роберт – він отримав на честь легендарного сера Боббі Чарльтона, а його кумиром був капітан команди Браян Робсон. У 11 років Бекхем виграв конкурс футбольної школи Академії Боббі Чарльтона, що дозволило йому поїхати до Барселони та познайомитися з європейським футболом на новому рівні.

Нині Бекхем є співвласником клубу «Інтер Маямі» у США, і саме завдяки його зусиллям до MLS приєднався Ліонель Мессі.

Особисте життя

22 лютого 1997 року на стадіоні «Стемфорд Брідж» після матчу «Манчестер Юнайтед» і «Челсі» відбулося випадкове, але доленосне знайомство: Вікторія Адамс, тодішня учасниця гурту Spice Girls, та футболіст Девід Бекхем уперше перетнулися в лаунж-зоні. Ідея цієї зустрічі належала продюсеру Саймону Фулеру, який хотів познайомити Вікторію Адамс з відомим спортсменом і водночас встановити корисні зв’язки для бізнесу. Попри незручність першої розмови, співачка й футболіст обмінялися номерами телефонів і домовилися зустрітися.

Пара одружилася 4 липня 1999 року. Девід Бекхем подарував Вікторії обручку вартістю $250 тис. У них народилося четверо дітей: сини Бруклін (1999), Ромео (2002) і Круз (2005), а в 2011 році – донька Гарпер Севен. На тілі Бекхема є татуювання з іменами всіх дітей і Вікторії, ім’я дружини він набив мовою гінді.

Нагадаємо, англійський «Ліверпуль» погодив деталі трансферу півзахисника Флоріана Вірца з німецького «Байєра».