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У Франції дискваліфікували футболістів, які не підтримали акцію, присвячену боротьбі з гомофобією

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Франції дискваліфікували футболістів, які не підтримали акцію, присвячену боротьбі з гомофобією
Матич заклеїв логотип, присвяченій акції з боротьби з гомофобією
фото: lequipe.fr

Матич та Кока погодилися взяти участь у «заходах щодо підвищення обізнаності про гомофобію»

Півзахисник «Ліона» Неманя Матич та нападник «Гавра» Кока були дискваліфіковані на 4 матчі (2 – умовно) за відмову від підтримки акції, присвяченій боротьбі з гомофобією. Про це повідомляє Главком з посиланням на lequipe.fr.

Всі матчі 34-го туру Ліги 1 проходили під гаслом боротьби з гомофобією – у рамках акції, організованої Професійною футбольною лігою Франції (LFP), усі команди грали у формі з логотипом ліги у райдужному кольоровому виконанні та словом «гомофобія», яке було закреслене червоним кольором.

Зазначається, що Матич та Кока заклеїли логотип.

Обидва гравці відвідали засідання дисциплінарного комітету. За підсумками слухання вони були дискваліфіковані на 4 матчі (2 з них – умовно). Футболісти також погодилися взяти участь у «заходах щодо підвищення обізнаності про гомофобію» у найближчі шість місяців.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) здобув історичну перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У матчі, що відбувся в Мюнхені, французи розгромили міланський «Інтер» з рахунком 5:0, уперше в своїй історії здобувши престижний європейський трофей.

Це був перший очний фінал між цими командами. На шляху до вирішального поєдинку «Інтер» не зазнав жодної поразки, послідовно здолавши «Феєнорд», «Баварію» та «Барселону». Натомість ПСЖ вийшов у фінал, вибивши «Брест», «Ліверпуль», «Астон Віллу» та «Арсенал».

Матч розпочався з активної гри ПСЖ, і вже на 12-й хвилині Ашраф Хакімі відкрив рахунок. Згодом, на 20-й хвилині, Дезіре Дуе подвоїв перевагу, скориставшись рикошетом після удару. У другому таймі парижани не зменшували тиску: Дуе оформив дубль на 63-й хвилині після передачі Вітіньї. Ще через десять хвилин Хвіча Кварацхелія реалізував вихід сам на сам із Зоммером, а крапку в зустрічі поставив 19-річний Сенні Маюлу на 87-й хвилині.

Це була лише друга зустріч в історії фіналів Ліги чемпіонів між французьким і італійським клубами після фіналу 1993 року між «Марселем» і «Міланом». Цьогорічна перемога стала не лише історичною для ПСЖ, а й найрозгромнішою у фіналах Ліги чемпіонів.

Цей тріумф приніс ПСЖ требл у сезоні 2024/25 – раніше клуб уже виграв чемпіонат Франції та національний кубок. Для «Інтера» це був другий фінал за останні три сезони, але й цього разу італійцям не вдалося здобути трофей – у 2023-му вони поступилися «Манчестер Сіті» з мінімальним рахунком.

Раніше ми писали, що перед фіналом Ліги чемпіонів «ПСЖ» – «Інтер» разом з футболістами на поле стадіону у Мюнхені вийшли діти, серед яких був 10-річний українець Михайло Палій.

У Михайла виявили агресивну форму раку у 7 років. Через це йому довелось ампутувати ногу. Він займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP. До клубу він приєднався у 2024-му.

Теги: ЛГБТ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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