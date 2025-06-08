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У Естонії фанати вивісили банер з плямами крові і прізвищем ізраїльтянина, який грав у Росії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Естонії фанати вивісили банер з плямами крові і прізвищем ізраїльтянина, який грав у Росії
Естонці вивісили банер із виділеною літерою «Д» у прізвищі ексзахисника московського «Динамо» Даси та зображенням плям крові

Даса перед грою з Естонією заявив, що вдячний за проведений час у країні-агресорі

Естонські вболівальники вивісили банер проти гравця збірної Ізраїлю Елі Даси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport5.

У п'ятницю, 6 червня, збірна Ізраїлю обіграла Естонію (3:1) на виїзді у матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Під час матчу вболівальники вивісили банер із виділеною літерою «Д» у прізвищі ексзахисника московського «Динамо» Даси та зображенням плям крові.

Глава Ізраїльської футбольної асоціації Моше Зуарес звернувся до президента Естонського футбольного союзу Айвара Похлака з вимогою засудити інцидент. Крім того, керівний орган ізраїльського футболу поскаржився на банер делегату матчу.

Варто зазначити, що на передматчевій пресконференції капітан ізраїльської збірної Даса, який раніше три сезони провів у складі «Динамо», відповів на питання про етичність виступу в країні-агресорі.

Даса заявив, що вдячний за проведений час у країні, додавши, що в Росії до нього добре ставилися «як до футболіста та людини».

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Теги: ультрас фанати НОВИНИ ФУТБОЛУ росія

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