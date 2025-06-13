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«Ліверпуль» близький до придбання німецького футболіста за 135 млн євро – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Ліверпуль» близький до придбання німецького футболіста за 135 млн євро – ЗМІ
Transfermarkt зазначає, що ринкова вартість футболіста становить €140 млн
фото: «Байєр»

«Ліверпуль» цікавиться Флоріаном Вірцом

 

Англійський «Ліверпуль» погодив деталі трансферу півзахисника Флоріана Вірца з німецького «Байєра» . Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Бена Джейкобса.

«Ліверпуль» досяг принципової угоди з «Байєром» щодо Флоріана Вірца. £100 млн гарантовані і £ 16 млн – як додаткові виплати. Більша частина з £16 млн пов'язана із завоюванням «Ліверпулем» великих трофеїв та перебуванням Вірца в команді в цей момент», – написав Джейкобс.

Минулого сезону Вірц взяв участь у 45 матчах, у яких він відзначився 16 голами та 15 результативними передачами. Контракт Вірца з клубом розрахований до літа 2027 року.

Transfermarkt зазначає, що ринкова вартість футболіста становить €140 млн.

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над командою Нової Зеландії з рахунком 2:1 у рамках міжнародного турніру Canadian Shield.  Матч відбувся на стадіоні BMO Field і став другим поєдинком для обох команд у рамках турніру. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі й завершився без забитих м’ячів. У другій половині гри події розвивалися динамічніше. На 54-й хвилині Олексій Гуцуляк відкрив рахунок, вдало реалізувавши момент у штрафному майданчику суперника. Проте вже за п’ять хвилин новозеландець Марко Стаменич зрівняв рахунок. Вирішальний гол на 75-й хвилині забив Олександр Зінченко.

Як повідомлялося, збірна України з футболу зазнала поразки в першому матчі турніру Canadian Shield, поступившись Канаді.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ліверпуль

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