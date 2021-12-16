Усик і Ломаченко увійшли до топ-10 найкращих боксерів світу
За версією ESPN, українці посідають четверте і десяте місця в рейтингу боксерів, незалежно від вагової категорії
Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко покращили позиції в рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії, який складає американський спортивний телеканал ESPN.
Ломаченко, який переміг Річарда Коммі, перемістився з десятого місця на восьме, Усік піднявся з п'ятої позиції на четверту. Примітно, що Олександр обійшов іншого чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, а Василь стоїть вище чинного чемпіона світу Джорджа Камбососа.
У топ-3 без змін: Сауль Альварес перший, Теренс Кроуфорд другий, Наойя Інуе третій.
Рейтинг P4P від ESPN:
1. Сауль Альварес
2. Теренс Кроуфорд
3. Наоя Інуе
4. Олександр Усик
5. Тайсон Ф'юрі
6. Еррол Спенс
7. Джош Тейлор
8. Василь Ломаченко
9. Хуан Франсіско Естрада
10. Джервонта Девіс/Джордж Камбосос.
Нагадаємо, український боксер Редкач, з якого сміявся весь світ, жорстко прокоментував слова Кличка про Ломаченка.
Василь відреагував на критику тим, що розмістив у соцмережах фрагмент з передачі телеканалу Московської патріархії.
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