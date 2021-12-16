Усик і Ломаченко увійшли до топ-10 найкращих боксерів світу

Олександр Усик і Василь Ломаченко покращили позиції в рейтингу найкращих боксерів

За версією ESPN, українці посідають четверте і десяте місця в рейтингу боксерів, незалежно від вагової категорії

Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко покращили позиції в рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії, який складає американський спортивний телеканал ESPN.

Ломаченко, який переміг Річарда Коммі, перемістився з десятого місця на восьме, Усік піднявся з п'ятої позиції на четверту. Примітно, що Олександр обійшов іншого чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, а Василь стоїть вище чинного чемпіона світу Джорджа Камбососа.

У топ-3 без змін: Сауль Альварес перший, Теренс Кроуфорд другий, Наойя Інуе третій.

Рейтинг P4P від ESPN:

1. Сауль Альварес

2. Теренс Кроуфорд

3. Наоя Інуе

4. Олександр Усик

5. Тайсон Ф'юрі

6. Еррол Спенс

7. Джош Тейлор

8. Василь Ломаченко

9. Хуан Франсіско Естрада

10. Джервонта Девіс/Джордж Камбосос.

Нагадаємо, український боксер Редкач, з якого сміявся весь світ, жорстко прокоментував слова Кличка про Ломаченка.

Василь відреагував на критику тим, що розмістив у соцмережах фрагмент з передачі телеканалу Московської патріархії.