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    Усик і Ломаченко увійшли до топ-10 найкращих боксерів світу

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    Олександр Усик і Василь Ломаченко покращили позиції в рейтингу найкращих боксерів - Усик і Ломаченко увійшли до топ-10 найкращих боксерів світу
    Олександр Усик і Василь Ломаченко покращили позиції в рейтингу найкращих боксерів
    фото з відкритих джерел

    За версією ESPN, українці посідають четверте і десяте місця в рейтингу боксерів, незалежно від вагової категорії

    Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко покращили позиції в рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії, який складає американський спортивний телеканал ESPN.

    Ломаченко, який переміг Річарда Коммі, перемістився з десятого місця на восьме, Усік піднявся з п'ятої позиції на четверту. Примітно, що Олександр обійшов іншого чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, а Василь стоїть вище чинного чемпіона світу Джорджа Камбососа.

    У топ-3 без змін: Сауль Альварес перший, Теренс Кроуфорд другий, Наойя Інуе третій.

    Рейтинг P4P від ESPN:

    1. Сауль Альварес

    2. Теренс Кроуфорд

    3. Наоя Інуе

    4. Олександр Усик

    5. Тайсон Ф'юрі

    6. Еррол Спенс

    7. Джош Тейлор

    8. Василь Ломаченко

    9. Хуан Франсіско Естрада

    10. Джервонта Девіс/Джордж Камбосос.

    Нагадаємо, український боксер Редкач, з якого сміявся весь світ, жорстко прокоментував слова Кличка про Ломаченка.

    Василь відреагував на критику тим, що розмістив у соцмережах фрагмент з передачі телеканалу Московської патріархії.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко Тайсон Ф'юрі Олександр Усик
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    Усик і Ломаченко увійшли до топ-10 найкращих боксерів світу