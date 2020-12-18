  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Корупція в футбольному суддівстві: Нацполіція відкрила кримінальне провадження

    • Розсилка
    Поліція допитує українських суддів про корупцію у футболі - Корупція в футбольному суддівстві: Нацполіція відкрила кримінальне провадження
    Поліція допитує українських суддів про корупцію у футболі

    Фігурантів кримінального провадження допитують щодня, зазначив журналіст

    За фактом корупції в українському футбольному арбітражі Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції відкрито кримінальне провадження.

    Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк на своїй сторінці в Facebook.

    Матеріали про можливі факти корупції будуть спрямовані до Української асоціації футболу (УАФ) і Комітету арбітрів.

    Як повідомив Андріюк, фігурантів кримінального провадження допитують щодня. Він зазначив, що «слідчі дії це наразі таємниця».

    Журналіст також опублікував відповідь на офіційний запит.

    Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що відкрито кримінальне провадження. Однак які саме слідчі дії проводяться, не розголошують.

    131945466_5651398291553110_309352716849495116_o

    Раніше повідомлялося, що проти українського футбольного клубу відкрито розслідування через матчі з фіксованим результатом. 

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ розслідування корупція журналіст Костянтин Андріюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies