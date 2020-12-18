Корупція в футбольному суддівстві: Нацполіція відкрила кримінальне провадження

Поліція допитує українських суддів про корупцію у футболі

Фігурантів кримінального провадження допитують щодня, зазначив журналіст

За фактом корупції в українському футбольному арбітражі Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк на своїй сторінці в Facebook.

Матеріали про можливі факти корупції будуть спрямовані до Української асоціації футболу (УАФ) і Комітету арбітрів.

Як повідомив Андріюк, фігурантів кримінального провадження допитують щодня. Він зазначив, що «слідчі дії це наразі таємниця».

Журналіст також опублікував відповідь на офіційний запит.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що відкрито кримінальне провадження. Однак які саме слідчі дії проводяться, не розголошують.

Раніше повідомлялося, що проти українського футбольного клубу відкрито розслідування через матчі з фіксованим результатом.