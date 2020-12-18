Жеребкування Кубка України: визначилися пари 1/4 фіналу
Матчі чвертьфіналу Кубка України повинні відбутися 3 березня 2021 року
Сьогодні, 18 грудня, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України.
З цієї стадії до турніру приєдналися «Динамо» і «Шахтар». Разом з ними за трофей будуть боротися «Зоря», «Колос», «Олександрія», «Дніпро-1», «Агробізнес» і «Верес».
«Динамо» – «Колос»
«Дніпро-1» – «Олександрія»
«Агробізнес» – «Шахтар»
«Верес» – «Зоря»
Матчі чвертьфіналу Кубка України повинні відбутися 3 березня 2021 року.
Фінал ж турніру заплановано провести 12 травня на міському стадіоні Тернополя.
Нагадаємо, що 14 грудня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування першого раунду плей-оф Ліги Європи.
Серед учасників, які продовжують боротьбу за трофей, є і представники України – донецький «Шахтар» та київське «Динамо».