Жеребкування Кубка України: визначилися пари 1/4 фіналу

Матчі чвертьфіналу Кубка України повинні відбутися 3 березня 2021 року

Сьогодні, 18 грудня, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України.

З цієї стадії до турніру приєдналися «Динамо» і «Шахтар». Разом з ними за трофей будуть боротися «Зоря», «Колос», «Олександрія», «Дніпро-1», «Агробізнес» і «Верес».

«Динамо» – «Колос»

«Дніпро-1» – «Олександрія»

«Агробізнес» – «Шахтар»

«Верес» – «Зоря»

Матчі чвертьфіналу Кубка України повинні відбутися 3 березня 2021 року.

Фінал ж турніру заплановано провести 12 травня на міському стадіоні Тернополя.

Нагадаємо, що 14 грудня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування першого раунду плей-оф Ліги Європи.

Серед учасників, які продовжують боротьбу за трофей, є і представники України – донецький «Шахтар» та київське «Динамо».