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    Жеребкування Кубка України: визначилися пари 1/4 фіналу

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    Фінал турніру заплановано провести 12 травня на міському стадіоні Тернополя - Жеребкування Кубка України: визначилися пари 1/4 фіналу
    Фінал турніру заплановано провести 12 травня на міському стадіоні Тернополя

    Матчі чвертьфіналу Кубка України повинні відбутися 3 березня 2021 року

    Сьогодні, 18 грудня, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України.

    З цієї стадії до турніру приєдналися «Динамо» і «Шахтар». Разом з ними за трофей будуть боротися «Зоря», «Колос», «Олександрія», «Дніпро-1», «Агробізнес» і «Верес».

    «Динамо» – «Колос»

    «Дніпро-1» – «Олександрія»

    «Агробізнес» – «Шахтар»

    «Верес» – «Зоря»

    Матчі чвертьфіналу Кубка України повинні відбутися 3 березня 2021 року.

    Фінал ж турніру заплановано провести 12 травня на міському стадіоні Тернополя.

    Нагадаємо, що 14 грудня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування першого раунду плей-оф Ліги Європи.

    Серед учасників, які продовжують боротьбу за трофей, є і представники України – донецький «Шахтар» та київське «Динамо».

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України жеребкування
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