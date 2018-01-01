Коутіньйо офіційно став гравцем «Барселони»

Каталонський клуб заплатить за гравця збірної Бразилії 160 мільйонів євро

«Барселона» офіційно оголосила про трансфер бразильського півзахисника «Ліверпуля» Філіпе Коутіньйо. Прес-служба «Ліверпуля» підтвердила трансфер, зазначивши, що гравець отримав дозвіл від клубу на від'їзд до Іспанії для проходження медичного обстеження і підписання особистого контракту. Хавбек підпише з



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Філіпе Коутіньйо. Фото: Getty Images

Каталонський клуб заплатить за гравця збірної Бразилії 160 мільйонів євро

«Барселона» офіційно оголосила про трансфер бразильського півзахисника «Ліверпуля» Філіпе Коутіньйо.

Прес-служба «Ліверпуля» підтвердила трансфер, зазначивши, що гравець отримав дозвіл від клубу на від'їзд до Іспанії для проходження медичного обстеження і підписання особистого контракту.

Хавбек підпише з каталонцями контракт на 5,5 сезонів, в якому буде прописана сума відступних, яка дорівнює 400 мільйонам євро.

Раніше ЗМІ повідомляли, що каталонський клуб заплатить за гравця збірної Бразилії 160 мільйонів євро. Таким чином, Філіпе стане третім в рейтингу найдорожчих футболістів в історії після Неймара і Кіліана Мбаппе.

25-річний Коутіньйо виховувався в бразильському клубі «Васко да Гама», а в 2010 році перебрався в міланський «Інтер». Там Філіпе заграти не вдалося і в 2013 році він перебрався в «Ліверпуль».

З 2010 року півзахисник виступає за національну збірну Бразилії. Всього він провів за команду 25 матчів і забив 7 голів.

Раніше повідомлялося, що Transfermarkt оцінює Коутіньйо в 90 мільйонів євро.

Джерело: isport.ua