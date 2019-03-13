Кріштіану Роналду в компанії з VAR не пропустили «Атлетіко» в 1/4 Ліги чемпіонів (відео)



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Кріштіану Роналду вирішив долю протистояння theguardian.com

Два м'ячі туринці забили з допомогою відео-помічника

Туринський «Ювентус» таки спромігся на диво - відіграв два м'ячі за підсумками поєдинку в Мадриді і вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Правда, цей подвиг був би неможливим, якби не допомога VAR - відео-асистента рефері.

Голи: 1:0 - Кріштіану Роналду (27). 2:0 - Кріштіану Роналду (48). 3:0 - Кріштіану Роналду (86, з пенальті)

«Ювентус»: Щесни - Канселу, Бонуччі, К'єлліні (к), Спінаццола (Дібала, 67) - Емре Джан, П'яніч, Матюїді - Бернардескі, Манджукіч (Мойзе Кен, 80), Кріштіану Роналду. Тренер - Массімо Аллеґрі

«Атлетіко»: Облак - Сантьяґо Аріас (Вітоло, 77), Хосе-Марія Хіменес, Дієґо Ґодін (к), Хуанфран - Сауль, Родріґо, Коке, Лемар (Анхель Корреа, 57) - Мората, Ґрізманн. Тренер - Дієґо Сімеоне

Суддя: Кюйперс (Нідерланди)

Попередження: Бернардескі (64) - Хуанфран (73), Хосе-Марія Хіменес (86), Вітоло (90+1)

12 березня. Турин. Allianz Stadium

Перший м'яч Роналду забив ударом головою після навісу Жоау Канселу зліва.

Другий гол був схожим, тільки передачу Леонардо Спінаццола виконував справа, а Ян Облак встиг на удар Роналду головую зреагувати. Ось тільки відео-фіксатор взяття воріт сигналізував, що м'яч лінію пересік повністю - 2:0.

Забити втретє «Ювентус» міг трохи раніше. Юний Мойзе Кен, ледь вийшовши на заміну, виходив з воротарем сам-на-сам, але у ворота зовсім трохи не влучив. Врешті, долю протистояння остаточно вирішив ривок Федеріко Бернардескі. Обігравши двох суперників, він увійшов до карної зони і там при контакті з Анхелем Корреа впав. Від поштовху в спину чи з власної волі - загадка. Арбітр Бйорн Кюйперс спершу рішуче вказав на позначку сам, а потім утвердився в своїй правоті після перегляду відео-повтору. А Роналду з одинадцяти метрів шансів Облаку не залишив - 3:0.

13 березня будуть зіграні два заключних матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. «Барселона» після 0:0 на виїзді прийме «Ліон», а «Баварія», яка теж зіграла в суху нічию на «Енфілді», зустрінеться з «Ліверпулем».