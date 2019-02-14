«Аякс» забив двічі, але програв «Реалу» в 1/8 Ліги чемпіонів (відео)
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Розсилка
Інтрига у цьому матчі найживіша поміж решти протистоянь
Чинні володарі трофею Ліги чемпіонів мадридський «Реал» зробили вагомий крок на шляху до виходу в чвертьфінал. У виїзному матчі 1/8 фіналу «вершкові» переграли «Аякс».
«Аякс» (Амстердам, Нідерланди) - «Реал» (Мадрид, Іспанія) — 1:2
Голи: 0:1 — Бензема (60). 1:1 — Зієх (75). 1:2 — Асенсіо (87)
«Аякс»: Онана — Мазрауї, де Ліґт (к), Дейлі Блінд, Тальяфіко — Френкі де Йонґ, Шоне (Дольберґ, 73) — ван де Беек — Зієх, Душан Тадіч, Нерес. Тренер — Ерік Тен Гаґ
«Реал»: Куртуа — Дані Карвахал, Начо, Серхіо Рамос (к), Реквілон — Тоні Кроос, Каземіро, Модріч — Ґарет Бейл (Лукас Васкес, 61), Бензема (Асенсіо, 73), Жуніор Вінісіус (Маріано, 81). Тренер — Сантьяґо Соларі
Суддя: Скоміна (Словенія)
Попередження: Зієх (53) — Реквілон (70), Лукас Васкес (83), Серхіо Рамос (90)
13 лютого. Амстердам. «Йоган Кройфф Арена»
Першими у цій зустрічі відзначилися футболісти «Аяксу». Арбітр після удару Ніколаса Тальяфіко наприкінці першого тайму навіть вказав на центр. Однак після перегляду відео-повтору Дамір Скоміна своє рішення відмінив, оскільки у ту мить, коли оборонець амстердамців бив по воротах головою, його партнер за командою, знаходячись у начебто пасивному офсайді, заважав воротареві Тібо Куртуа.
А м’яч «Реалу» - то на відсотків 80 заслуга Жуніора Вінісуса, який протягнув м’яч з лівого флангу в центр карної зони і зробив ідеальну скидку на Каріма Бензему. Француз ударом метрів з десяти влучив у верхній кут — 0:1.
Відігратися «Аяксу» вдалося після зразкової вертикальної атаки, в ендшпілі якої Давід Нерес віддав на Хакіма Зієха, а марроканець не промахнувся — 1:1.
Перемогу «Реал» вирвав за три хвилини до завершення основного часу після блискучої контратаки, яку завершив Марко Асенсіо, котрий вийшов на заміну замість Бенземи.
Повторний матч команди зіграють 5 березня в Мадриді.