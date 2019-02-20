«Барселона» здобула гросмейстерський результат у Ліоні в першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Барселона» сконцентрувалася на тому, щоб не пропустити на Parc Olympique Lyonnais the guardian

Каталонці продемонстрували не притаманний собі раніше прагматизм

Інтрига у протистоянні, яке називали одним із найпередбачуваніших поміж усіх восьми пар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, живе.

«Барселона», яка вважається явним фаворитом у протистоянні з ліонським «Олімпіком», не стала розкривати всіх карт і зіграла в прагматичну нульову нічию.

«Олімпік» (Ліон, Франція) - «Барселона» - 0:0

«Олімпік»: Антоні Лопес - Лео Дюбуа, Марсело (к), Денайє, Ферланд Менді - Ндомбеле (Пап Шейх, 84), Оар - Бертранд Траоре (Тузар, 69), Депай, Терр'є (Максвелл Корне, 76) - Мусса Дембеле. Тренер - Бруно Дженесіо

«Барселона»: тер Штеґен - Семеду, Херард Піке, Ленґле, Альба - Серхі Роберто (Алексіс Відаль, 81), Серхіо Бускетс, Ракітіч - Мессі (к), Луїс Суарес, Усман Дембеле (Філіппе Коутіньо, 68). Тренер - Ернесто Вальверде

Суддя: Джюнейт Чакір (Туреччина)

Попередження: Оар (3), Лео Дюбуа (33) - Серхі Роберто (80), Семеду (88)

19 лютого. Ліон. Parc Olympique Lyonnais

Чвертьфіналіста команди визначать 13 березня на «Камп Ноу» в Барселоні.