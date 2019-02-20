«Барселона» здобула гросмейстерський результат у Ліоні в першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів
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Розсилка
Каталонці продемонстрували не притаманний собі раніше прагматизм
Інтрига у протистоянні, яке називали одним із найпередбачуваніших поміж усіх восьми пар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, живе.
«Барселона», яка вважається явним фаворитом у протистоянні з ліонським «Олімпіком», не стала розкривати всіх карт і зіграла в прагматичну нульову нічию.
«Олімпік» (Ліон, Франція) - «Барселона» - 0:0
«Олімпік»: Антоні Лопес - Лео Дюбуа, Марсело (к), Денайє, Ферланд Менді - Ндомбеле (Пап Шейх, 84), Оар - Бертранд Траоре (Тузар, 69), Депай, Терр'є (Максвелл Корне, 76) - Мусса Дембеле. Тренер - Бруно Дженесіо
«Барселона»: тер Штеґен - Семеду, Херард Піке, Ленґле, Альба - Серхі Роберто (Алексіс Відаль, 81), Серхіо Бускетс, Ракітіч - Мессі (к), Луїс Суарес, Усман Дембеле (Філіппе Коутіньо, 68). Тренер - Ернесто Вальверде
Суддя: Джюнейт Чакір (Туреччина)
Попередження: Оар (3), Лео Дюбуа (33) - Серхі Роберто (80), Семеду (88)
19 лютого. Ліон. Parc Olympique Lyonnais
Чвертьфіналіста команди визначать 13 березня на «Камп Ноу» в Барселоні.