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    Кубок IBU. У спринті на етапі у Словаччині Доценко фінішував у третьому десятку

    Саме Андрій став єдиним українцем, якому вдалося набрати залікові очки
    У минулому у словацькому Осрблі другому спринті у чоловіків, який закривав програму четвертого етапу Кубку IBU, кращим в українській команді знову став Андрій Доценко. На цей раз відстрілятися без штрафу йому не вдалося, а тому і повторити успіх напередодні з попаданням у топ-10 Андрій не зміг – 25-та позиція, інформує офіційний сайт
    • Сьогодні, 08:01
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    Андрій Доценко. Фото ФБУ
    Андрій Доценко. Фото ФБУ

    Саме Андрій став єдиним українцем, якому вдалося набрати залікові очки

    У минулому у словацькому Осрблі другому спринті у чоловіків, який закривав програму четвертого етапу Кубку IBU, кращим в українській команді знову став Андрій Доценко.

    На цей раз відстрілятися без штрафу йому не вдалося, а тому і повторити успіх напередодні з попаданням у топ-10 Андрій не зміг – 25-та позиція, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

    При цьому Доценко виявився єдиним з українських чоловіків, хто набрав кубкові очки.

    Тарас Лесюк закінчив спринт за межами залікової зони – 47-м, а Максим Івко та Віталій Труш фінішували за межами перших 70-ти.

    Перемогу ж у гонці святкував норвежець Вегард Г’єрмундсхауг, який після стійки вийшов в один час із Сімоном Фуркадом, але на фініші привіз французу 21-секундний гандикап.

    П'ятий етап Кубку IBU пройде у німецькому Арбері, де спортсмени пробіжать індивідуальну гонку та спринт.

    Спринт. чоловіки

    1. Вегард Г’єрмундсхауг (Норвегія) (0+1) - 25:21.5
    2. Сімон Фуркад (Франція) (0+1) - +21.5
    3. Флоріан Граф (Німеччина (0+0) - +27.3
    ...25. Андрій Доценко (Україна) (0+2) - +1:425
    ...47. Тарас Лесюк (Україна) (0+3) - +2:30.3
    ...72. Максим Івко (Україна) (2+1) - +3:36.4
    ...75. Віталій Труш (Україна) (0+2) - +3:58.0

    біатлон спринт
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