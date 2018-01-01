Кубок IBU. У спринті на етапі у Словаччині Доценко фінішував у третьому десятку
- Сьогодні, 08:01
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Розсилка
Саме Андрій став єдиним українцем, якому вдалося набрати залікові очки
У минулому у словацькому Осрблі другому спринті у чоловіків, який закривав програму четвертого етапу Кубку IBU, кращим в українській команді знову став Андрій Доценко.
На цей раз відстрілятися без штрафу йому не вдалося, а тому і повторити успіх напередодні з попаданням у топ-10 Андрій не зміг – 25-та позиція, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.
При цьому Доценко виявився єдиним з українських чоловіків, хто набрав кубкові очки.
Тарас Лесюк закінчив спринт за межами залікової зони – 47-м, а Максим Івко та Віталій Труш фінішували за межами перших 70-ти.
Перемогу ж у гонці святкував норвежець Вегард Г’єрмундсхауг, який після стійки вийшов в один час із Сімоном Фуркадом, але на фініші привіз французу 21-секундний гандикап.
П'ятий етап Кубку IBU пройде у німецькому Арбері, де спортсмени пробіжать індивідуальну гонку та спринт.
Спринт. чоловіки
1. Вегард Г’єрмундсхауг (Норвегія) (0+1) - 25:21.5
2. Сімон Фуркад (Франція) (0+1) - +21.5
3. Флоріан Граф (Німеччина (0+0) - +27.3
...25. Андрій Доценко (Україна) (0+2) - +1:425
...47. Тарас Лесюк (Україна) (0+3) - +2:30.3
...72. Максим Івко (Україна) (2+1) - +3:36.4
...75. Віталій Труш (Україна) (0+2) - +3:58.0