Кубок IBU. У спринті на етапі у Словаччині Доценко фінішував у третьому десятку

Саме Андрій став єдиним українцем, якому вдалося набрати залікові очки

У минулому у словацькому Осрблі другому спринті у чоловіків, який закривав програму четвертого етапу Кубку IBU, кращим в українській команді знову став Андрій Доценко. На цей раз відстрілятися без штрафу йому не вдалося, а тому і повторити успіх напередодні з попаданням у топ-10 Андрій не зміг – 25-та позиція, інформує офіційний сайт



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Андрій Доценко. Фото ФБУ

Саме Андрій став єдиним українцем, якому вдалося набрати залікові очки

У минулому у словацькому Осрблі другому спринті у чоловіків, який закривав програму четвертого етапу Кубку IBU, кращим в українській команді знову став Андрій Доценко.

На цей раз відстрілятися без штрафу йому не вдалося, а тому і повторити успіх напередодні з попаданням у топ-10 Андрій не зміг – 25-та позиція, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

При цьому Доценко виявився єдиним з українських чоловіків, хто набрав кубкові очки.

Тарас Лесюк закінчив спринт за межами залікової зони – 47-м, а Максим Івко та Віталій Труш фінішували за межами перших 70-ти.

Перемогу ж у гонці святкував норвежець Вегард Г’єрмундсхауг, який після стійки вийшов в один час із Сімоном Фуркадом, але на фініші привіз французу 21-секундний гандикап.

П'ятий етап Кубку IBU пройде у німецькому Арбері, де спортсмени пробіжать індивідуальну гонку та спринт.

Спринт. чоловіки

1. Вегард Г’єрмундсхауг (Норвегія) (0+1) - 25:21.5

2. Сімон Фуркад (Франція) (0+1) - +21.5

3. Флоріан Граф (Німеччина (0+0) - +27.3

...25. Андрій Доценко (Україна) (0+2) - +1:425

...47. Тарас Лесюк (Україна) (0+3) - +2:30.3

...72. Максим Івко (Україна) (2+1) - +3:36.4

...75. Віталій Труш (Україна) (0+2) - +3:58.0