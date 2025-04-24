В УЄФА обговорюють революційні зміни Ліги чемпіонів

В УЄФА обговорюють скасування додаткового часу в плей-оф турніру

Рішення про зміну регламенту Ліги чемпіонів може бути ухвалене Комітетом із змагань УЄФА 30 травня

В УЄФА обговорюють можливе скасування екстра-таймів у Лізі чемпіонів з наступного сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Згідно з інформацією німецького ресурсу, нині керівний орган європейського футболу опитує клуби щодо можливих змін у регламенті проведення Ліги чемпіонів.

Повідомляється, що в УЄФА обговорюють скасування додаткового часу в плей-оф турніру. У разі нічиєї за сумою двох матчів у основний час пропонується визначати переможця протистояння у серії пенальті – вважається, що скасування додаткового часу знизить навантаження на футболістів.

Також пропонується ввести правило, згідно з яким команди з топ-8 таблиці загального етапу, що виходять в 1/8 фіналу, будуть проводити вдома матчі-відповіді всіх стадій плей-офф з командами, що посіли нижчі місця. Нині це правило стосується лише стадії 1/8 фіналу.

Крім того, обговорюється розведення клубів з однієї країни до стадії чвертьфіналу – вважається, що такі матчі на ранніх стадіях нецікаві як уболівальникам, так і трансляторам.

Рішення про зміну регламенту Ліги чемпіонів може бути ухвалене Комітетом із змагань УЄФА 30 травня на асамблеї УЄФА у Мюнхені.

Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

«Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»

«Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.